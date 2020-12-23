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諸羅山盃／「小螃蟹」沈立宸生涯首完封 福林白晉四強

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組八強戰，台北市福林白隊「小螃蟹」沈立宸投出生涯首次完投完封。記者蘇志畬／攝影
諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組八強戰，台北市福林白隊「小螃蟹」沈立宸投出生涯首次完投完封。記者蘇志畬／攝影

以五年級組成的台北市福林白隊，在諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組上演驚奇之旅，一路過關斬將，八強戰更靠著「小螃蟹」沈立宸投出生涯首次完投完封，1：0險勝台南安慶，挺進四強戰。

福林少棒六年級為主力的隊伍已出局，反而是賽前沒特別預設成績的白隊，一路挺進，總教練章子健表示：「能夠打到這邊很驚奇也很感動，球隊表現越來越穩，這支隊伍特色是穩定，守備上不太會犯錯。」

沈立宸昨天在32強戰先發5局無失分，今天表現更進一步，完投6局無失分，被敲2支安打，另有3次三振、1次保送，生涯首次完封幫助球隊晉級四強，沈立宸表示，感覺還可以，之前盃賽很少晉級，這次的經驗讓自己多少增添信心。

除了好投，沈立宸也敲出2安，4局敲安後更兩次盜壘成功，並靠著白承晏的安打回來得到全場唯一一分。章子健透露，沈立宸有抓到投手的節奏，向教練團打暗號想要盜壘，沈立宸則表示，自己平時就會觀察投手，敲出安打主要是跟球有做好。

沈立宸展現「強投豪打」，頗有父親、現任富邦悍將隊球探沈鈺傑的風範，章子健認為，沈立宸作為投手時懂得分析跟打者對決的狀況，「他膽子大，不怕球數落後，敢大膽去進攻好球帶，打擊方面也很有力道，不容易被三振」。

原本母親在學業考量下，希望沈立宸五年級再開始打球，不過沈鈺傑幫忙「求情」之下，提早到四年級下學期加入球隊，這場完投沈立宸不會特別拿去跟父親炫耀，「他希望我低調」。

這一場也意外出現「星二代」對決，沈立宸三次面對「紅龜」陳江和的兒子陳軒奇，讓他敲出兩次滾地、一次飛球出局，沈立宸表示，主要是投給他打，靠隊友的守備幫忙。

諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組八強戰，沈鈺傑的兒子沈立宸（後），讓陳江和的兒子陳軒奇（前）敲滾地出局。記者蘇志畬／攝影
諸羅山盃軟式少棒邀請賽高年級組八強戰，沈鈺傑的兒子沈立宸（後），讓陳江和的兒子陳軒奇（前）敲滾地出局。記者蘇志畬／攝影

沈鈺傑 陳江和

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