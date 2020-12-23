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諸羅山盃／塗城晉級冠軍戰 洪宇飛好投隊友忙搶答

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
台中塗城在諸羅山盃軟式少棒邀請賽晉級低年級組冠軍戰，洪宇飛（左）、鐘士旻（右）感情好。記者蘇志畬／攝影
台中塗城在諸羅山盃軟式少棒邀請賽晉級低年級組冠軍戰，洪宇飛（左）、鐘士旻（右）感情好。記者蘇志畬／攝影

台中塗城在諸羅山盃軟式少棒邀請賽，以5：1擊敗台中上楓晉級低年級組冠軍戰，將對上澎湖講美，洪宇飛後援四局無分成為大功臣，就連先發投手鐘士旻都稱讚：「他是我們最強投手。」

上楓雖在1局上靠著周鑫安的二壘打先馳得點，不過塗城1局下立刻攻下2分超前，第3、4局合計攻下3分，將比數拉開，鐘士旻先發2局失1分，被敲2支安打，另有3次三振、1次保送，接手的洪宇飛4局無失分，被敲1安，另有2次三振、1次保送。

鐘士旻先在八強後援3局，拿下勝投，四強戰先發2局失1分，再拿下勝投，教練彭冠綸表示，鐘士旻、洪宇飛以及洪庭翰都是球隊主力投手，「球隊成立7年，這次只有5個四年級的，原本設定打進四強，不過球隊的精神很好，守備也穩定」。

四年級之一的鐘士旻，因為爸爸也有在打乙組棒球，從幼稚園開始接觸，一年級在教練建議下開始當投手，也喜歡上三振別人的感覺。

隊長鐘士旻單獨受訪時話不多，但看到隊友洪宇飛被訪問常急著幫忙搶答，展現兩人好交情，鐘士旻認為，洪宇飛今天在後段上來，都能壓制打者，「今天是中繼，但平常是我們的終結者，應該是全隊最強，比我強一點點」。

三年級的洪宇飛從四歲開始看棒球、五歲參與社區棒球，最喜歡的球星是樂天桃猿隊的朱育賢，「他很厲害，很容易打中球心」。

塗城是近年竄起的少棒勁旅，彭冠綸表示，主要是學校和市政府大力支持，還有台中棒委會以及緯凡、德憶等民間企業給予支援，才能有現在的成績。

棒球 樂天桃猿 朱育賢

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