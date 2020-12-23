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中職／米蘭達轉韓職合約內容曝光 兄弟近期公布新人選
韓職斗山熊正式宣佈簽下前中信兄弟洋投米蘭達，今公布合約內容為總值80萬美元（約台幣2272萬元），其中包含15萬簽約金、55萬年薪與10萬激勵獎金，中信也在稍早表示近期會公布與另一位古巴籍左投達成協議的消息。
今年米蘭達外傳以60萬美元加盟中信兄弟，賽季結束後受斗山熊挖角，兄弟極力挽留可惜無果。米蘭達2018年效力於日職軟銀鷹，繳出13勝6敗，防禦率3.77的成績，今年中信兄弟以隊史最高薪網羅，合計出賽25場10勝8敗，防禦率3.80，今落腳韓職，斗山熊球團方也對他過去的履歷表達肯定，並期待新賽季的登板。
兄弟球團表示：「米蘭達如果有更好的發展，我們也會給予祝福。各國的優秀選手我們都有在注意，我們已跟另一位古巴籍左投達成初步共識，近期會公佈。」
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