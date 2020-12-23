快訊

變種病毒封鎖令：英國食物供應鍊吃緊，法國同意解禁「英法邊境」

請辭15年「型男」交棒後輩！阿基師力不從心：對不起太太

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／米蘭達轉韓職合約內容曝光 兄弟近期公布新人選

聯合新聞網 / 綜合報導
米蘭達80萬美元加盟韓職 中信兄弟除了獻上祝福外，也透露已有新洋投人選。 聯合報系資料照
米蘭達80萬美元加盟韓職 中信兄弟除了獻上祝福外，也透露已有新洋投人選。 聯合報系資料照

韓職斗山熊正式宣佈簽下前中信兄弟洋投米蘭達，今公布合約內容為總值80萬美元（約台幣2272萬元），其中包含15萬簽約金、55萬年薪與10萬激勵獎金，中信也在稍早表示近期會公布與另一位古巴籍左投達成協議的消息。

今年米蘭達外傳以60萬美元加盟中信兄弟，賽季結束後受斗山熊挖角，兄弟極力挽留可惜無果。米蘭達2018年效力於日職軟銀鷹，繳出13勝6敗，防禦率3.77的成績，今年中信兄弟以隊史最高薪網羅，合計出賽25場10勝8敗，防禦率3.80，今落腳韓職，斗山熊球團方也對他過去的履歷表達肯定，並期待新賽季的登板。

兄弟球團表示：「米蘭達如果有更好的發展，我們也會給予祝福。各國的優秀選手我們都有在注意，我們已跟另一位古巴籍左投達成初步共識，近期會公佈。」

延伸閱讀

韓職／米蘭達簽約斗山熊 寫在亞洲3個最好聯盟投球成就

韓職／頻頻挖角中職洋將？ 韓媒撰文分析原因

中職／早就想搶米蘭達 韓職斗山熊觀察已久

中職／德保拉留台領獎 林恩宇為米蘭達、羅傑斯送機

相關新聞

中職／新會長有譜？五球團明天拜會蔡其昌

中華職棒下一任會長人選傳出將由立法院副院長蔡其昌接任，蔡其昌日前表示，需與聯盟、球團代表見面後再正式回應，如今傳出，五球...

中職／米蘭達轉韓職合約內容曝光 兄弟近期公布新人選

韓職斗山熊正式宣佈簽下前中信兄弟洋投米蘭達，今公布合約內容為總值80萬美元（約台幣2272萬元），其中包含15萬簽約金、55萬年薪與10萬激勵獎金，中信也在稍早表示近期會公布與另一位古巴籍左投達成協議

日職／阪神簽韓職20勝強投 與殷仔組「2億日圓」連線

阪神虎隊今年季後積極補強，繼昨天宣布簽下台灣左投陳偉殷後，今天再宣布簽下韓職20勝右投阿坎塔拉（Raul Alcanta...

日職／阪神虎仍是投高打低 陳偉殷得做好勝負隨緣準備

台灣旅日好手陳偉殷上季效力羅德防禦率2.42，然而卻吞下0勝3敗的戰績，網友封其為「封鎖自家打線」，而新東家阪神虎卻與羅德同屬投高打低的球隊。 在羅德時期陳偉殷先發4場，4場皆為優質先發，打線卻

諸羅山盃／小歐提茲圓夢 成就罕見左撇子捕手

新竹縣中山國小有個「小歐提茲」張擎，在今年的諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，首次擔任夢寐以求的先發捕手，壯碩的身材讓防具看起...

諸羅山盃／因為陽岱鋼頭部觸身球 正義投手愛上棒球

諸羅山盃軟式少棒邀請賽低年級組賽事，新北正義在八強戰以2：3敗給台中塗城，全隊哭成一團，先發投手蘇敬恩3局無失分，但牛棚...

中職／外籍教練非特效藥 水土不服反讓球員受害

富邦悍將本季再度鎩羽而歸，休賽季動作頻頻，雖然在自由球員市場不如意，未能順利網羅張志豪，自家球員賴鴻誠也轉戰樂天，但教練團部份卻是頗有改變。他們順利網羅前兄弟象隊總教練陳瑞振加盟，又找來昔日洪總的子弟

日職／殷仔正式落腳阪神 背號14別具意義

阪神虎今正式向外宣布，以2年2億7000萬日圓簽下台灣好手陳偉殷，並以球員生涯16年都待在阪神的大前輩——能見篤史的14號作為新賽季背號。 陳偉殷簽約阪神的消息早在兩個禮拜前就傳得沸沸揚揚，今阪

中職／傳韓職英雄強投加盟 樂天第四位洋投登場

據韓媒報導，樂天桃猿將與去年於韓職耐克森英雄隊效力的布里悍（Jake Brigham）簽約，也讓今年樂天的第四位洋投曝光。 韓媒指出布里悍受傷病問題影響甚鉅，32歲的他於韓職4年，43勝23敗、

韓職／米蘭達簽約斗山熊 寫在亞洲3個最好聯盟投球成就

古巴籍的記者羅梅洛(Francys Romero)在個人推特上透露，前中信兄弟洋投米蘭達（Ariel Miranda）正式與斗山熊簽約，詳細合約內容仍待公布。在亞洲三個聯盟都有出賽紀錄，成為古巴第一人

中職／別亂取綽號 賴鴻誠IG貼文嗆鄉民

於今年賽季行使FA並順利找到新東家的樂天桃猿選手賴鴻誠，稍早在私人Instagram貼文表示不喜歡鄉民取的綽號，並在標籤中暗指可能會提出告訴。 在 Instagram 查看這則貼文

日職／生涯相似 陳偉殷與陳大豐很有緣

陳偉殷與挖掘自己的「伯樂」陳大豐，同樣湊齊中日、阪神兩套球衣，寫下不可思議的緣分。

熱門新聞

中職／別亂取綽號 賴鴻誠IG貼文嗆鄉民

NBA／籃網雙星合作無間 開幕戰125：99大勝勇士

NBA／湖人領戒後手軟 開幕戰109：116輸快艇吞首敗

NBA／KD、厄文合砍48分 籃網痛宰勇士送奈許執教首勝

NBA／喬治狂飆33分 擊碎詹皇領冠軍戒必勝定律

林來瘋續集不一定要靠打球 林書豪可考慮提前換跑道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。