諸羅山盃／因為陽岱鋼頭部觸身球 正義投手愛上棒球

諸羅山盃軟式少棒邀請賽低年級組八強戰，新北正義先發投手蘇敬恩。記者蘇志畬／攝影

諸羅山盃軟式少棒邀請賽低年級組賽事，新北正義在八強戰以2：3敗給台中塗城，全隊哭成一團，先發投手蘇敬恩3局無失分，但牛棚失守，讓他賽後紅著眼框受訪，談起愛上棒球的起點很另類，「因為看到陽岱鋼被打到頭」。

就讀三年級的蘇敬恩從小一開始打球，原因是看到陽岱鋼在日職被觸身球打到頭，覺得很熱血，決定加入棒球隊，不過熱愛日職的他，喜歡的球員是西武獅隊的山川穗高，雖然自己是安打型選手，但欣賞的原因是，「打出全壘打的姿勢很帥」。

作為先發投手，蘇敬恩投3局沒被敲安打，還有2次三振、1次保送，沒有失分，退場時球隊以1：0領先，不過塗城在4局靠著洪宇飛安打敲回2分逆轉，5局再添1分拉開差距。

正義少棒在1970年代曾是少棒強隊，因缺乏經費兩度解散，在2016年重新成立，目前屬於社團性質，能打進八強已是不錯成績，總教練林力偉表示，前半段還能領先，但後半輸在細節，小朋友已經盡力。。

也因為社團性質，林力偉表示，還是會以課業為重，「小朋友願意利用課後、假日時間練習，付出很多。」蘇敬恩也很有自信的說，同時維持課業跟練球並不累，「考過全班第一名」。