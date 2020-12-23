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諸羅山盃／小歐提茲圓夢 成就罕見左撇子捕手

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，新竹縣中山國小「小歐提茲」張擎首次擔任捕手。記者蘇志畬／攝影
諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，新竹縣中山國小「小歐提茲」張擎首次擔任捕手。記者蘇志畬／攝影

新竹縣中山國小有個「小歐提茲」張擎，在今年的諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，首次擔任夢寐以求的先發捕手，壯碩的身材讓防具看起來像小一號，在場上招呼隊友補位、安撫投手，都做得有模有樣，更是罕見的「左手捕手」。

中山國小總教練蔡育勝透露，平時練習張擎就對蹲捕很有興趣，這次賽事將他排在捕手，除了測試外，也因為還有其他左撇子好手，必須安排一壘以外位置，「他只要穩穩接好就好」。

天生左撇子的張擎，不僅投球、打擊都用左手，就連蹲捕也是右手接球、左手傳球，張擎表示，困擾的是有左打時會看不到一壘的跑者，「我會偷瞄一下」。

張擎不僅能蹲、能打，也是重要的後援投手，今天在八強戰對台南安慶、四強戰對澎湖講美，各投2局、2.1局，皆無失分，而且沒被敲出安打。

對於投手、捕手兩個身分，張擎說，都有興趣，「投手可以把控球控好的感覺很不錯，捕手可以幫助投手投得好一點，平時當後援投手比較多，也會緊張，就深呼吸幫助放鬆」。

138公分、80公斤的張擎，因為表哥、現就讀國體大的曾翰宇介紹，從幼稚園畢業開始打棒球，現在已是四年級，是陣中經驗豐富的好手之一。

諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，新竹縣中山國小「小歐提茲」張擎。記者蘇志畬／攝影
諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，新竹縣中山國小「小歐提茲」張擎。記者蘇志畬／攝影
諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，新竹縣中山國小「小歐提茲」張擎能蹲也能投。記者蘇志畬／攝影
諸羅山盃少棒邀請賽低年級組，新竹縣中山國小「小歐提茲」張擎能蹲也能投。記者蘇志畬／攝影

棒球 歐提茲

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