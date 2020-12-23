日職／阪神虎仍是投高打低 陳偉殷得做好自己勝負隨緣

台灣旅日好手陳偉殷上季效力羅德防禦率2.42，然而卻吞下0勝3敗的戰績，網友封其為「封鎖自家打線」，而新東家阪神虎卻與羅德同屬投高打低的球隊。

在羅德時期陳偉殷先發4場，4場皆為優質先發，打線卻僅貢獻1分奧援，要拿下勝利只能說巧婦難為無米之炊，而阪神今年的戰績得利於深厚的投手戰力，團隊防禦率3.35位居央聯第二。

然而其打線並不出彩，團隊打擊率.246、全壘打110支和場均打下4.12分別站居央聯第五、四、四，而這也正是阪神於休賽季延攬來韓職MVP羅哈斯作為新洋砲的主因。羅哈斯今年以47支全壘打和135分打點奪下聯盟雙冠王，若他能完全適應日職，對阪神打線將是一大助力。

而陣容內由大山悠輔與桑德（Jerry Sands）組成的中堅打線必須複製今年的好成績，大山繳出打擊率.288、28轟和85分打點，桑德則敲出19轟與64分打點，兩人加上羅哈斯，將會是明年賽季阪神的打擊看點。

央聯各隊雖然打擊成績皆優於洋聯，但「人氣央聯，實力洋聯」的傳言可不是子虛烏有，陳偉殷能有效壓制洋聯打者，對上整體實力較弱的央聯打者理應更得心應手，關鍵就看打線的火力支援是否足夠了。