日職／殷仔正式落腳阪神 背號14別具意義

阪神虎今正式向外宣布，以2年2億7000萬日圓簽下台灣好手陳偉殷，並以球員生涯16年都待在阪神的大前輩——能見篤史的14號作為新賽季背號。

陳偉殷簽約阪神的消息早在兩個禮拜前就傳得沸沸揚揚，今阪神球團總算宣布其正式簽約的消息，球團本部長谷本修表示，「他在今年例行賽全都投出優質先發，球質和控球都不錯，配上近150公里的速球還是能繼續的。」

另外長谷本修針對給予陳偉殷的14號背號指出，「這是拿下100勝以上（104勝）的能見篤史的背號，也是我對他的期待。」