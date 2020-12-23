聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／殷仔正式落腳阪神 背號14別具意義
阪神虎今正式向外宣布，以2年2億7000萬日圓簽下台灣好手陳偉殷，並以球員生涯16年都待在阪神的大前輩——能見篤史的14號作為新賽季背號。
陳偉殷簽約阪神的消息早在兩個禮拜前就傳得沸沸揚揚，今阪神球團總算宣布其正式簽約的消息，球團本部長谷本修表示，「他在今年例行賽全都投出優質先發，球質和控球都不錯，配上近150公里的速球還是能繼續的。」
另外長谷本修針對給予陳偉殷的14號背號指出，「這是拿下100勝以上（104勝）的能見篤史的背號，也是我對他的期待。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言