中職／傳韓職英雄強投加盟 樂天第四位洋投登場

據韓媒報導，樂天桃猿將與去年於韓職耐克森英雄隊效力的布里悍（Jake Brigham）簽約，也讓今年樂天的第四位洋投曝光。

韓媒指出布里悍受傷病問題影響甚鉅，32歲的他於韓職4年，43勝23敗、防禦率3.70，近2年因傷病纏身，本季就因手肘傷勢兩度下放二軍，總計出賽21場，吃下107局戰績9勝5敗、防禦率3.62，其中僅7場比賽超過6局。英雄隊總管儘管決定不續約，仍認為他若無受傷問題，就會是個好投手。

在此之前，樂天已簽下三位洋投——包林傑、威克森和奧佛頓，若此簽約成真，布里悍將成為樂天桃猿第四位洋投。