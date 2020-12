韓職／米蘭達簽約斗山熊 寫在亞洲3個最好聯盟投球成就

古巴籍的記者羅梅洛(Francys Romero)在個人推特上透露,前中信兄弟洋投米蘭達(Ariel Miranda)正式與斗山熊簽約,詳細合約內容仍待公布。在亞洲三個聯盟都有出賽紀錄,成為古巴第一人。

羅梅洛同時表示,米蘭達是古巴第一位曾於亞洲最好的三個聯盟——日職、韓職、中職效力的選手。

First Cuban pitcher in history to pitch in the three best baseball leagues in Asia: NPB, KBO, and CPBL.