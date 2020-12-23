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韓職／米蘭達簽約斗山熊 寫在亞洲3個最好聯盟投球成就
古巴籍的記者羅梅洛(Francys Romero)在個人推特上透露，前中信兄弟洋投米蘭達（Ariel Miranda）正式與斗山熊簽約，詳細合約內容仍待公布。在亞洲三個聯盟都有出賽紀錄，成為古巴第一人。
羅梅洛同時表示，米蘭達是古巴第一位曾於亞洲最好的三個聯盟——日職、韓職、中職效力的選手。
First Cuban pitcher in history to pitch in the three best baseball leagues in Asia: NPB, KBO, and CPBL.— Francys Romero (@francysromero10) December 23, 2020
米蘭達2018年效力於日職軟銀鷹，繳出13勝6敗，防禦率3.77的成績，今年中信兄弟以隊史最高薪網羅，合計出賽25場10勝8敗，防禦率3.80，今落腳韓職，斗山熊球團方也對他過去的履歷表達肯定，並期待新賽季的登板。
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