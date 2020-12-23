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中職／別亂取綽號 賴鴻誠IG貼文嗆鄉民

聯合新聞網 / 綜合報導
於今年賽季行使FA並順利找到新東家的樂天桃猿選手賴鴻誠，稍早在私人Instagram貼文表示不喜歡鄉民取的綽號，並在標籤中暗指可能會提出告訴。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶
於今年賽季行使FA並順利找到新東家的樂天桃猿選手賴鴻誠，稍早在私人Instagram貼文表示不喜歡鄉民取的綽號，並在標籤中暗指可能會提出告訴。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶

於今年賽季行使FA並順利找到新東家的樂天桃猿選手賴鴻誠，稍早在私人Instagram貼文表示不喜歡鄉民取的綽號，並在標籤中暗指可能會提出告訴。

賴鴻誠今日於IG上寫道：「別亂叫綽號也別亂取綽號，我跟他完全沒有相識度，也完全沒關聯，看眼科不麻煩，不要耽誤你美好的人生！」#法律是有公信力#罰款全額做公益#這錢可以給更多需要的人，從hashtag可隱約看出欲行法律途徑的決心。

是什麼綽號讓賴鴻誠這麼不開心？原來是他的長相被鄉民發現神似網路紅人陳平偉，陳平偉為台灣機車維修技師，2012年，遭顧客指摘在未經車主同意下，自行拆解客人送修的機車，並收取具爭議性之維修費用，以「你在大聲什麼啦？」、「不要起爭議啦」等名句一砲而紅。

不少網友力挺賴鴻誠，「人家不喜歡就不要有異音。」、「有什麼不滿去法院講，他會奉陪到底。」卻也有人懷疑，「這告得成嗎？」、「和解公道價也是八萬一嗎？」

上個禮拜才剛加盟樂天桃猿的左投賴鴻誠在中職打拚9季，速球派的左投身分，讓他在自由市場上頗具身價，獲得猿隊以兩年約延攬，成為史上第3位透過FA制度轉隊的球員，更是投手第一人。

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