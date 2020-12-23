中職／外籍教練非特效藥 水土不服反讓球員受害

富邦悍將本季再度鎩羽而歸，休賽季動作頻頻，雖然在自由球員市場不如意，未能順利網羅張志豪，自家球員賴鴻誠也轉戰樂天，但教練團部份卻是頗有改變。他們順利網羅前兄弟象隊總教練陳瑞振加盟，又找來昔日洪總的子弟兵鍾承祐，前洋將布魯斯(Bruce Billings)則回鍋擔任二軍投手教練。

有人進來自然有人離開，兩位今年初被期待能改變悍將、且戰功彪炳的外籍教練杜西(Rob Ducey)及沙諾(Francisco Saneaux)都不予續約。杜西有超過15年的教練經驗，曾經是小聯盟及加拿大國家隊的打擊教練，在悍將打線雖然少了胡金龍的情況下，高國輝明顯回春，下半季又加入張進德，整體戰力應不至於太差，然而打擊表現卻是四隊之末。八月時杜西就被下放二軍，改由年輕的羅根(Logan Brumley)進駐一軍，雖然是沒什麼資歷的菜鳥教練，卻因此也沒有刻板的訓練方式，他可以客觀的做出分析，對每位球員提出不同的意見，反而讓悍將打出久違的火力，硬是把杜西比了下去。

沙諾則是因應王建民轉投中信兄弟，悍將球團找來接棒做養成工作。他以協助大聯盟球星奎多(Johnny Cueto)著名，有超過20年的經驗，近年則是在多明尼加菁英棒球選手學校養成球員。然而他今年不但未替悍將調整出可用之兵，反而他的首要任務陳冠傑，以及球隊過去由葉君璋、王建民調整出來的黃亦志、張竣龍，最後都變戰力外球員。季末球隊乾脆找前洋將布魯斯來試試，他曾在台灣2.5年，球員時期就會協助年輕投手，雖然資歷較淺，但沒有適應的問題，或許效果更佳。

實際上不只富邦悍將，樂天桃猿今年的兩位教練克魯茲(Tommy Cruz)及席格諾(Tom Signore)也都確定不續約。其中克魯茲因為無法長期待在台灣，經歷中信、富邦及樂天最後還是無法留任。席格諾除了脾氣大以外，沒有其他顯著的表現，球隊找來評價不錯的許銘傑後，自然沒有把他留下。今年有參與一軍賽事的四支球隊外籍教練中，只有統一獅隊的納瓦諾(Jaime Navarro)被留下，其餘都只來台一年就落寞離開。

克魯茲(右)在中信、富邦及樂天都待過，雖然評價很不錯，但三隊都因為他不能待滿整季，最後都決定要換可以常駐的教練。 聯合報系資料照片

外籍教練失敗的案例不只今年，2015年起統一獅隊陸續找來立石充男、菲力浦(Phil Plantier)、柏安力(Mike Brumley)、史普曼(Bill Springman)、安德魯(Tom Nieto)擔任打擊教練。其中柏安力及安德魯是客座結束離開，其他都是未續約離隊，甚至曾發生史普曼與教練團不合，在季中直接被球團提前請他走人。臨時接替的劉育辰，與羅根一樣經驗不多，卻頗受各界好評。

史普曼(左)曾是美國職棒皇家隊奪冠時的資深打擊顧問，但他來台後卻水土不服，最後竟然跟球團鬧翻走人。 聯合報系資料照片

王建民、許銘傑球員生涯多在國外打球，但他們至少自己曾經歷國內的學生棒球，再融合國外的不同概念來訓練，目前評價及效果都不錯。直接從國外找來經驗豐富的教練，他們反而不清楚台灣球員的習性，若只使用多年來習慣的指導方式，就不一定能收到好的效果，史普曼就是指導方式不被球員接受。此外他們或許有很多想法，但透過翻譯的傳達後，球員是否能夠完全理解又是另一回事，因此常常會多了一些隔閡。

有些外籍教練如柏安力或克魯茲，他們有耐心地進行指導，受到球員愛戴，展現不錯的成效。但問題在於畢竟他們來自於國外，常會有突發狀況，或本來就設定好無法常駐台灣，只能短暫的對球員調整。當球員才剛吸收新的方法，還沒辦法完全吸收，或正要大展身手之時，教練卻已經不在，只要一個小細節未能被發現，可能影響原有表現，甚至產生反效果。

雖然以往曾有義大犀牛的羅博特(Ernesto Espinoza)與本土教練配合，順利達成再生工廠的效果。中信兄弟經過3年的洋教練團磨合，藉由客製化的訓練及循序漸進的調整，也都收到不錯的效果。但重點在於球團願意給他們時間，他們也願意因材施教，效果才會浮現。因此球團未來應該花更多心思找人，而非僅看資歷，改變把洋教練當作特效藥的想法，想要一下就見效，反而因水土不服收到反效果，更慘的是球員因而亂了套，沒養成王牌卻變成「亡牌」了。