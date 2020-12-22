諸羅山盃／「小螃蟹」沈立宸5局無失分 福林白闖16強

以5年級球員為主體的福林白隊，今天上午在諸羅山盃高年級組挺進32強，下午遇上興穀藍雀鬥士隊，退役職棒投手、現任富邦悍將隊球探沈鈺傑之子沈立宸先發5局無失分，李芳模後援2局也頂住壓力，最終福林白在延長賽7局上搶下4分致勝，終場以4：1勝出，晉級16強。

沈立宸在64強賽先發1局失1分，32強賽對上再度先發登板，開賽連續解決14人次，直到5局下2出局後才被擊出首安，但跑者隨後被阻殺出局，形成變相15上15下。

在淘汰賽的壓力之下，沈立宸坦言有點緊張，「因為輸了就沒了。」5局打完仍是0：0平手，沈立宸也因投手隔場限制無法續投，他說若不是因為規定，自己還可以投下去，也想繼續投，但5局也已是他加入球隊至今最長的投球局數。

對於自己的表現，沈立宸直言「比之前好」，過去出賽被敲安打數都不少，此戰則僅挨1支安打，送出5次三振，投出代表作，他自評表現90分，就差沒投出應有球速。

沈立宸退場後由李芳模接替，後援2局丟掉1分非自責分，在7局下突破僵局制中替球隊守住勝利。李芳模透露，自己登板時有點緊張，但延長賽7局上隊友打了很多分數，自己再投就比較安心，這也是自己第一次投PK賽。

兩隊前6局打完0：0平手，福林白在7局上靠著隊長廖芫豎在滿壘時敲出安打，貢獻致勝一擊，製造球隊攻大局的機會。廖芫豎說：「就盡量打到球，把隊友送回來就好。」這已非他第一次在突破僵局制中有關鍵安打，是否特別會打PK賽？他笑說：「算是吧。」