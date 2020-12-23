諸羅山盃／上屆亞軍熊快樂勇士隊落敗 缺乏比賽經驗

中央社 / 嘉義22日電

諸羅山盃少棒賽今天進行到單敗淘汰的決賽，去年奪下低年級組亞軍的社區球隊熊快樂勇士隊，在2組雙雙落敗，低年級組教練洪嘉蔚指出，小朋友比賽經驗還不足，但戰術執行得不錯。

社區球隊高雄熊快樂勇士隊去年在低年級組奪下亞軍，僅在冠軍戰輸給外隊日本新潟JBC隊，寫下社區球隊最佳成績。雖然社區球隊不像學校少棒隊有密集訓練時間，先以興趣為主，不過近幾年也有多支具有競爭力的球隊，高年級組的NBA港湖紅隊今天就接連擊敗雲林褒忠、雲林文昌，晉級16強。

低年級組的熊快樂綠隊今天以4比14不敵新北土城，沒辦法進到16強，讓許多小朋友當場難過落淚。去年奪下亞軍的班底已經升上高年級組，今天也敗給高雄復興紅隊，止步32強。不過洪嘉蔚表示，高年級組有很多才5年級，還有一年的機會。

洪嘉蔚表示，球隊一週只練2天球，訓練不夠的情況下跟校隊還是有差距，比較缺乏比賽經驗，且同為低年級的選手，體格上也較矮小。不過熊快樂綠在預賽接連擊敗台北雷公、WBC棒球學校，洪嘉蔚稱讚，前2場只要教練下達戰術，球員就能表現出來，穩定性不錯。

熊快樂綠的投手嚴楷喻今天投1.2局失7分（6責失），雖然有安打、打點演出，賽後還是難過落淚。才3年級的嚴楷喻從幼稚園大班就開始打球，是受高年級組熊快樂紅隊的哥哥嚴楷喆影響，不過相較於投手，嚴楷喻更喜歡蹲捕，「因為喜歡擋球，以後還想要繼續當捕手。」

勇士 棒球

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