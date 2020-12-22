諸羅山盃／陳江和2兒子都勝投 哥哥強心臟解危

諸羅山盃少棒賽今天進行到單敗淘汰的決賽，台南安慶國小分別在低年級、高年級組晉級，中信兄弟教練陳江和的2個兒子同天拿勝投，哥哥陳軒奇更是在滿壘時登板後援解危。

諸羅山盃賽事分為2組，低年級組為4年級以下的選手，高年級組為5、6年級。陳江和的小兒子陳竑愷為低年級組，今天對台中忠孝投5局僅失1分，台南安慶最終提前以12比1擊敗台中忠孝，晉級8強。

台南安慶的高年級組則是與台南公園國小上演「台南內戰」，雙方打完正規6局還以1比1平手，到延長賽採取突破僵局制，從無人出局滿壘開始。7局上安慶推出陳江和的大兒子陳軒奇登板救援，接連讓對方擊出滾地球，無失分；安慶在7局下靠著再見保送以2比1奪勝，晉級16強。

安慶總教練林全國表示，陳軒奇是陣中主力投手，比較穩定，「突破僵局制就是怕保送而已，他控球準、穩定度夠。」安慶今天被公園的王牌陳金豐封鎖4局，導致前面打得綁手綁腳，林全國指出，「鼓勵他們放開去打，這是很好的比賽經驗、也是學習。」

雖然面臨突破僵局制，不過陳軒奇卻不會緊張，因為已經不是第一次面臨這種大場面，相較於先發，他也比較喜歡投後援，笑說：「因為後面不用投這麼多球。」不過陳軒奇還是比較喜歡跟爸爸陳江和一樣守內野，也自認打擊比較厲害。

相較於弟弟陳竑愷看到爸爸到場會緊張，哥哥陳軒奇卻喜歡爸爸來看球，平常爸爸也會教導一些觀念。不過5年級的陳軒奇平常不會教3年級的弟弟打球，他笑說：「因為他自己會打，但是我比較厲害。」

陳江和在諸羅山盃期間當起啦啦隊長，都要開車趕場看2個兒子打球，還會用手機直播。陳江和坦言，原本以為哥哥陳軒奇沒辦法打太久，因為當初2年級開始練時一直喊累，「沒想到現在打出興趣，弟弟也跟著哥哥一起打，我完全不介入，只灌輸打球的態度。」