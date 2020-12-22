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MLB／龍隊洋砲鎖定前大聯盟工具人 遭小熊搶先網羅

聯合新聞網 / 綜合報導
外界推測味全龍洋砲人選為大聯盟工具人達菲，不過他已被小熊搶先一步簽下。 歐新社
外界推測味全龍洋砲人選為大聯盟工具人達菲，不過他已被小熊搶先一步簽下。 歐新社

明年球季味全龍正式登錄一軍，也擁有多一個洋將名額，在不可皆為野手或投手下，勢必得有一洋砲，因此人選成為新賽季話題之一，先前傳出大聯盟工具人達菲(Matt Duffy)已在龍隊鎖定名單上，不料卻遭小熊搶先一步簽下。

日前葉君璋表示：「目前洋砲人選是工具人、年紀不大，今年在洋基60人名單， 但今年未上大聯盟，去年曾在大聯盟出賽」，媒體揣測，大聯盟工具人達菲符合葉總所說的條件。

但今(22)日卻傳出小熊以小聯盟合約簽下達菲，也代表味全龍將要重新物色洋砲。現年29歲的達菲生涯打擊三圍.282/.338/.380表現不俗，防守上內野守位都能勝任，生涯初登場在巨人，2016年於摩爾(Matt Moore)交易案中來到光芒，並在球隊看板隆戈利亞(Evan Longoria)離隊後扛下光芒主戰三壘手的位置。

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