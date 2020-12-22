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中職／3頭獅子回來啦！「大碗」猛威爾推特報喜

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猛威爾以超俏皮的方式證實3頭洋獅子都要歸隊了。 聯合報系資料照
猛威爾以超俏皮的方式證實3頭洋獅子都要歸隊了。 聯合報系資料照

統一獅隊宣布簽回冠軍班底3名洋投，猛威爾（Tim Melville）在推特上親自轉發消息，寫著「男孩們要回來啦！」附上3把火與3頭獅子的表情符號，以超俏皮的方式證實3頭洋獅子都要歸隊了。

球團發布新聞稿，宣布猛威爾、布雷克、泰迪明年將續披獅隊球衣，「本周已與總冠軍三洋投完成簽約，預計於明年一月中旬過後抵台，隔離14天後，將正式投入春訓訓練，備戰2021年3月13日台南棒球場開幕戰。」

球團指出，「目前各隊洋將補強積極，球隊為厚實洋將戰力輪值，第四號洋將目前鎖定為先發左投，目前正積極洽談加盟合約，期待能近日完成簽約，提早確認行程，讓第四位洋將也能儘速加盟球隊投入春訓完整訓練。」

以「大碗」封號登台的猛威爾，也轉發簽約完成的消息，留言寫著，「The boys are back！」準備好回到台灣打拚。

獅隊預計於明年1月10日全隊正式報到進行春訓，17日於南紡購物中心舉辦開訓球迷見面會，屆時邀請球迷一起共襄盛舉，和獅隊一起迎接全新2021年球季賽季的到來。

統一獅 棒球

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