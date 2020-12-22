日職／減薪限制形同虛設 昔日王牌只剩6%薪

時間已近年關，各隊的談薪到了最後階段，又是幾家歡樂幾家愁的時刻，表現好的明年年薪倍增，不過同樣也有球員以億為單位被大幅減薪，而且幾乎都是過去成績顯赫，曾穿上日本隊球衣打國際賽的大球星。

阪神的糸井嘉男16年季後從歐力士轉隊到阪神，當時簽下的是4年18億日幣以上的大型合約，4年合約的前兩年，糸井雖然未再獲得個人獎項，出賽場次也都沒有超過120場，不過打擊率、全壘打、打點及盜壘等攻擊數據還是維持一定的水準，去年因季初受傷，導致出賽場數只有103場，5轟、42分打點及9盜也是生涯達到規定打席數中最差的一季，但打擊率、上壘率仍是聯盟前3名。

39歲的他，今年狀況極度不佳，整季只出賽86場，不只中斷了連續11年的達到規定打席數，成績也僅有2轟、28分打點、2盜及2成68打擊率，今年年薪為4億日幣的他，季後談約被大減是可預期的，也有人推測他會就此退團重回歐力士，但糸井最後還是接受被大減2億1500萬日幣的合約，繼續留在阪神，減薪幅度約54%。

糸井嘉男日前與阪神談完合約，明年年薪被大砍超過2億日幣。 擷圖自阪神虎臉書粉絲團

與糸井曾是歐力士隊友的金子弌大，在18年季後談約時被從6億大減5億到只剩1億日幣年薪，因此決定退團，之後以1億5000萬日幣以上的1年合約加入火腿，去年投出8勝7敗3.04防禦率的成績，被加薪到1億8000萬日幣，不過今年多以中繼上場，只有1勝3敗2個中繼點，防禦率也超過5，季後被大幅減薪到3500萬日幣左右，減薪幅度約80%，這也是他生涯第二度被減薪超過80%，與巔峰時期的6億相比，更是只剩下不到6%。

也是金子前隊友的増井浩俊，17年季後以4年合約加入歐力士，內容為前3年總計9億日幣，明年的第4年則採變動制，他在去年因狀況不佳，從後援被調往中繼調整，今年依舊不振，7月底被降至二軍，9月甚至在相隔約4年之後再度先發，即使先發的5場表現不錯，拿到2勝1敗，防禦率只有2.77，不過整季下來3.03防禦率、2勝2敗5個中繼點的成績，仍被認為貢獻度不夠，被減了1億，減薪幅度為33%。

中村剛也又被減薪，目前剩下2億2000萬日元，幾乎只剩2015年時4億1000萬日元的一半，再來一碗只能越來越小碗。 擷圖自維基百科／User:STB-1攝影

去年以123分打點拿下打點王的西武中村剛也，今年受到右手觸身球傷勢影響，只出賽79場，全壘打僅有9支，是繼13年受傷只出賽26場後再度未達到雙位數，打點也驟降至31分，打擊率也是很低的2成13，季後被第二次減了1億3000萬(前一次為17年季後，金額相同)，減薪幅度約37%。

另外被大幅減薪的還有巨人的野上亮磨，他是近年來巨人所簽下最失敗的自由球員，17年季後以3年總額4億5000萬日幣的合約加入，但前兩年只有5勝6敗5個中繼點1次救援成功的紀錄，今年更因傷整季未上一軍，在二軍出賽18場也是0勝3敗，防禦率逼近5的投球內容，季後被大減1億2000萬，明年年薪只剩3000萬日幣，減薪幅度為80%。

而內川聖一及福留孝介這兩名在職棒場上寫下許多輝煌紀錄的資深球星，今年季後都決定退團轉隊，內川以5000萬加入養樂多，福留則以3000萬重回老東家中日，對比兩人今年各為2億5000萬及1億3000萬日幣的年薪，等於被減薪幅度都在80%左右。

日職野球協約第92條，對於年薪減額有超過1億日幣最多40%，1億日幣以下則為25%的限制，但近幾年來幾乎每年季後都有被減薪超過40%的球員，根據協約內容，超過減薪幅度的話，只要球員同意就可以，如果球員不同意，有權單方面向球團申請自由契約，而另尋新東家，或是申請年俸調停程序(薪資仲裁)，不過兩者都對球員弊多於利，一方面會被大幅減薪就是因為表現下滑，有市場與否很難說，即使有其他球團想網羅，開出的價碼勢必不會太高，或許就跟金子一樣，只比老東家給的年薪多個5000萬日幣而已；申請仲裁又得花上不少時間，無論成功失敗，還是得續留，與球團的關係可能也會產生變化，未來說不定要在尷尬的處境下打球，只能說看成績拿薪水的職棒球員，不是表面看來的這麼好當啊。