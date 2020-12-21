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中職4月12日領先全球開打 登時代雜誌年度大事
新冠肺炎疫情肆虐全球，影響許多熱門體育賽事，台灣因控制疫情有方，中華職棒聯盟於4月12日領先全球開打，美國「時代雜誌」（TIME）將此列為2020年重要事件之一。
最新一期「時代雜誌」在內文「2020年最先及最後事件」（2020 THE YEAR IN Firsts & Lasts）介紹中，提及今年多項指標性事件。
文中指出，在全球運動賽事因2019冠狀病毒疾病疫情停擺之際，台灣中職於4月12日成為首個開打2020年球季的主要職業運動組織。
中職開打後透過英文直播，部分場次累計破百萬人觀看，吸引相當多國際球迷關注。5月8日中職再成為世界首個開放觀眾進場的職棒聯盟，也吸引國內外媒體關注。
除了中職開打，「時代雜誌」列舉的年度事件還包括：世界衛生組織（WHO）8月25日宣布小兒麻痺症病毒首次在非洲絕跡，哥斯大黎加5月26日成為首個允許同婚的中美洲國家等。
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