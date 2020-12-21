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日職／本季0出賽 40歲松坂大輔獲西武續約

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
松坂大輔獲續約。美聯社
松坂大輔獲續約。美聯社

40歲的「平成怪物」松坂大輔確定來年續戰，他與西武獅隊完成續約，年薪調降1000萬日圓，明年推定年薪為2000萬日圓，他感謝球團願意與自己續約，喊話明年要為球隊與球迷爭取更多勝利。

松坂大輔2015年重返日職，先後效力過軟銀、中日隊，去年球季結束後，他決定回鍋老東家西武，但受到傷勢影響，在7月進行脊椎手術，球季提前報銷，本季未留下任何正式出賽成績。

貢獻一張空白的成績單，松坂大輔仍收到續約通知，明年將續披西武球衣出賽，他表示，「很感謝球團願意與我續約，我想回報球隊與支持我的球迷，明年在西武巨蛋贏得比賽。」

松坂大輔將在明年9月滿41歲，球團對他仍有期待，西武總經理渡邊久信表示，「完成簽約之後，我們會持續幫助松坂完成復健，期待他明年在主場球迷面前投球。」

松坂大輔 西武獅 軟銀

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