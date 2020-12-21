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棒球／公益棒球營 陳偉殷、王維中送愛到桃園
中華航空2020年公益棒球訓練營首次前進桃園，今天邀請旅外球星陳偉殷和中職味全龍隊投手王維中，指導來自三光國小、大勇國小共49位小球員，經驗傳承鼓勵學童築夢，每一個希望的種子都可能是台灣棒壇未來明日之星。
華航公益棒球營進行一個半小時的訓練課程，陳偉殷與王維中一步步教授小球員暖身動作，協助調整投球姿勢與技巧，讓學童們體驗正規棒球訓練，強化棒球選手最重要、扎實的基本功。
訓練營的尾聲，兩位球星也分享球場上甘苦與自己追夢的小故事，勉勵孩子們繼續努力與堅持對棒球的熱情，大家留下滿滿的回憶。華航身為桃園在地企業，特別贊助三光國小及大勇國小棒球手套與練習球，球隊訓練器材將更為完善。
陳偉殷與王維中今年都是第二次參與華航公益棒球營的活動，陳偉殷表示，今年是特別的一年，在疫情的限制下，是個適合「檢視過去、珍惜現在、期待未來」的時刻。
他表示，現在人在台灣非常幸福，可以在球場打球、訓練、奔跑很可貴，台灣提供安全的環境，就放心全力以赴，對於自己的熱情和夢想繼續堅持到底，就算面對困難也不要輕易放棄。
王維中則說，很開心與小朋友見面，希望大家能認真面對每次訓練或比賽，並保持快樂的心情打球，不管在球場上或球場下遇到困難，不要害怕、勇敢的去面對。
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