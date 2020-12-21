中職／FA合約不「破梗」 獅隊等全隊談薪一起放榜

中職今年共6人提出自由球員（FA）申請，已有3人合約底定，統一獅隊旗下2名FA陳鏞基、傅于剛的合約即便拍板，並不會先行公佈，領隊蘇泰安表示，兩人的合約將與全隊談薪結果一起公布。

今年碰到味全龍隊擴編選秀，共有史上新高的6人提出FA申請，左投賴鴻誠轉戰樂天桃猿隊，中信兄弟隊的張志豪、周思齊都續留原隊，3人月薪都大幅攀升，透過FA制度成功為自己刷新身價。

剩下的林宥穎、陳鏞基、傅于剛，獅隊早已表態2人都會簽回，林宥穎也親口吐露續留悍將隊的機率高。

陳鏞基、傅于剛的新合約，連同獅隊全員的談薪一併進行中，蘇泰安掛保證兩人都會簽回，但將與其他球員的談薪結果一併公布，不會因為是自由球員的身分就提前揭曉。

陳鏞基今年月薪62萬，已是陣中最高薪球員，儘管已經高齡37歲，但在隊上仍有無可取代的地位，可望續當獅隊薪水「一哥」，尋求簽下另一紙複數年合約。

獅隊今年奪冠，球員期望好「薪」情，蘇泰安也說，整體薪資當然會上揚，但還是會考慮球員個人表現。