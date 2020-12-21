中職／獅隊奪冠3洋投全簽回 蘇泰安：第4號已有人選

統一獅隊今年逆勢拿下總冠軍，下半季報到的3名洋投功不可沒，離台前夕，獅隊已向3人開出合約，今天也確定3人全數簽回，新球季將繼續為獅隊效力。

領隊蘇泰安證實，洋投布雷克、猛威爾、泰迪已經全數完成續約，3人明年球季將續披獅隊球衣出賽，第4名洋投也已有候選名單，由於已底定的3人都是右投，第4號可能會先考慮左投。

蘇泰安表示，洋投預計將在1月中抵台，完成隔離程序後將在1月底或2月初報到。總教練林岳平也已同步收到3人將歸隊的好消息，蘇泰安笑說：「他當然是很開心。」

獅隊今年季前評估戰力為4隊最弱，上半季又受限於洋投找不齊，戰績持續居後段班，直到下半季找來布雷克、猛威爾、泰迪助陣後，穩定為獅隊貢獻勝場，半季合計投出15勝，從季末連扛關鍵戰役，再到總冠軍賽攜手建功，尤其布雷克獨扛2場先發、1場後援，系列賽防禦率僅0.53，拿下勝隊最優秀球員。

球季結束後，獅隊已為3人開出合約，期待來年可以繼續合作，蘇泰安在過程中也多次表態談約樂觀，這一、兩天陸續確定，今天證實3人全數簽回。