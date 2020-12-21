聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊簽下第3名洋投 左投奧佛頓具大聯盟資歷
樂天桃猿隊第3位洋投人選確定，延攬左投Dillon Overton為球團效力，中文名為「奧佛頓」。
1991年生的奧佛頓為美國籍，身高188公分、體重80公斤，擁有美國職棒大聯盟資歷，他在2013年選秀由運動家隊第二輪選進，2016年登上大聯盟，在大聯盟累積17場出賽，整體投球表現穩定。
奧佛頓在職業生涯出賽大多擔任先發投手，而且一直展現壓制力，對於能夠在中職出賽，奧佛頓表示，「很期待這個環境，感受亞洲的棒球，希望能為桃猿投出好成績。」
奧佛頓是猿隊簽定的第3位投手外援戰力，先前已確定簽下去年在富邦悍將隊養傷半季的包林傑（Ryan Bollinger），以及威克森（Aaron Wilkerson），其中奧佛頓與包林傑為左投。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言