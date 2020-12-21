中職／猿隊簽下第3名洋投 左投奧佛頓具大聯盟資歷

樂天桃猿隊第3位洋投人選確定，延攬左投Dillon Overton為球團效力，中文名為「奧佛頓」。

1991年生的奧佛頓為美國籍，身高188公分、體重80公斤，擁有美國職棒大聯盟資歷，他在2013年選秀由運動家隊第二輪選進，2016年登上大聯盟，在大聯盟累積17場出賽，整體投球表現穩定。

奧佛頓在職業生涯出賽大多擔任先發投手，而且一直展現壓制力，對於能夠在中職出賽，奧佛頓表示，「很期待這個環境，感受亞洲的棒球，希望能為桃猿投出好成績。」