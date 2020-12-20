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諸羅山盃／組隊3年首度挑戰 曾琮萱自掏腰包添購球具

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
曾琮萱帶領社區球隊「秀朗巨星」來打諸羅山盃，自掏腰包添購球具。圖／大會提供
曾琮萱帶領社區球隊「秀朗巨星」來打諸羅山盃，自掏腰包添購球具。圖／大會提供

諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽今天進行第三天，前Lamigo桃猿隊投手曾琮萱率領他組成的社區棒球隊「秀朗巨星」參賽，首戰對上同為社區隊伍的「棒球小子」，打到突破僵局制以5：6惜敗，曾琮萱肯定自家球員表現，「我們從落後4分追到突破僵局才輸。」

他透露，為了這次比賽，替學員新購4支球棒，其中2支是單價近7000的碳纖維棒，若再加上頭盔，這趟多掏了4萬塊替學生添行頭，他笑說，「收費都花在學生身上了，出來打比賽要體面，雖然我們球技還不到很好，但設備不能輸，學生也很開心，說有彈力棒當武器。」

曾琮萱離開職棒舞台後，3年前開始在台北市政府工務局水利工程處服務，不過工作之餘沒有忘卻棒球，在新北市雙和地區成立秀朗巨星社區棒球隊，讓喜歡棒球的孩子不會因當地缺乏校隊而無球可打。

今年他首次帶隊到嘉義參加諸羅山盃，驗收平時的訓練成果，曾琮萱說：「我們成立3年了，想說挑戰盃賽試試看，其實去年就想報了，但是沒時間，今年特地提早跟家長們說，給孩子外宿比賽的經驗。」

由台北天母在地日僑組成的「台北雷公」，在第二戰以0：1輸給同屬社區球隊的「熊快樂紅」，無緣晉級淘汰賽，完投的先發投手中出蒼一郎賽後留下不甘心的眼淚。

由於疫情的關係，今年台北雷公成為唯一「外隊」，他們除了以日僑為主體外，也有3位美國球員，和其他想學日本球風的台灣小球員，目前有近25名成員，這次參賽在高、低年級組各報一隊。

台北雷公派出教練中出裕一的兒子中出蒼一郎先發，完投5局，3局上丟掉1分成為敗筆，比賽結束後淚崩，自責沒能解決敲出致勝安的178公分「巨捕」張程翔。

教練円滿堂敦幫忙解釋，台北雷公每年都會在年底才參加諸羅山盃，對他們來說，嘉義這裡就像他們的甲子園一樣，是非常重要的一個目標，「因為日本學生都是在1月升上新年級，所以對這些小六的學生來說，已經是最後一場少棒賽，明年馬上要國一了。」

由日僑學校組成的「台北雷公」成為這次唯一的外隊。圖／大會提供
由日僑學校組成的「台北雷公」成為這次唯一的外隊。圖／大會提供

曾琮萱 諸羅山盃

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