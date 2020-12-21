日職／疫情雖慘薪情卻好 和製四棒代有人才出

2020年的日本職棒雖然同樣受到新冠狀病毒疫情的影響而縮短場次，從143場減少到120場，不過幾名日本打者的成績仍舊相當出色。尤其是中央聯盟，雖然老是被太平洋聯盟比了下去，不過本季栽培出幾名新四棒，大有斬獲。

除了前幾年起已經站穩腳步的岡本和真、鈴木誠也，2021年年薪分別已經高達2億1000萬以及3億1000萬日圓之外，今年又有村上宗隆、大山悠輔、佐野惠太等幾名新生代打者強勢出頭，首度站穩球隊的第四棒，並且在最近的洽談新合約之中獲得大幅加薪。稱2020年為中央聯盟的「和製四棒豐收年」完全不為過。

村上宗隆（養樂多） 調薪：4500萬日圓→ 1億日圓

2020年打擊成績（出賽120場）：0.307打擊率、28支全壘打、86分打點

村上宗隆來台灣打冬盟時還名不見經傳，卻在高校畢業短短4個球季內就達到億圓身價，超越了鈴木一朗、松井秀喜、坂本勇人等NPB巨星。 擷圖自養樂多官方網站

在巴倫汀（Wladimir Balentien）離隊之後村上宗隆成為養樂多新四棒的第一人選。去年村上宗隆就以19歲之姿擊出了36支全壘打、96分打點技驚四座，刷新了未滿20歲打者的新紀錄。不過他去年打擊死角多、選球也有弱點，因此打擊率0.231、被三振184次都留下不少問題。然而今年這兩項缺失都已經解決，打擊率進步到0.307，去年每3.22個打席就會被三振，今年則是每4.48個打席才被三振一次。

村上宗隆不僅以0.427上壘率擊敗隊友老將青木宣親獲得央聯最高上壘率獎項，另外28支全壘打、86分打點都僅次於岡本和真，是央聯打擊「雙亞王」。養樂多球團將他的年薪調升5500萬日圓，使得村上宗隆明年年薪晉升到 1億日圓。村上宗隆以野手登錄在高校畢業4個球季內就達到億圓身價，超越了鈴木一朗、松井秀喜、坂本勇人等超級巨星的5個球季。這名才20歲的強打少年，未來前途不可限量。

大山悠輔（阪神虎）調薪：4700萬日圓→ 1億日圓

2020年打擊成績（出賽116場）：0.288打擊率、28支全壘打、85分打點

大山悠輔長打火力不讓陣中洋砲專美於前，日前調薪大漲5300萬日圓，以26歲成為阪神隊史最年輕的「億圓野手」。 擷圖自阪神虎隊官方推特

阪神虎隊上一次有打者獲得全壘打王已經是1986年的洋砲巴斯（Randy Bass），本土球員更久，是1984年的掛布雅之，因此阪神虎迷對於全壘打王的誕生更加渴望。

雖然大山悠輔以3轟的差距最後不敵巨人隊的岡本和真，不過過程之中帶給阪神虎迷極大的希望，最後擊出28支全壘打，不僅已經大幅超越去年14轟的個人單季最多，而且去年38.4個打數出現1支全壘打，今年則是15.1個打數就有1支全壘打，長打火力進化的程度相當明顯。

大山悠輔原本沒有獲得教練團的完全信任，開幕戰未被排在先發，直到馬提（Jefry Marté）受傷之後才順勢接任先發四棒、三壘手，在9月之後趕進度量產9轟，一躍成為阪神最可怕的打者以及中央聯盟全壘打王的候選人。

球季尾聲大山悠輔一度領先岡本和真，今年央聯全壘打王爭奪戰形成阪神、巨人兩隊的本土四番、三壘手對決局面。全壘打排名第二、打點排名第三的成績讓大山悠輔在球季結束之後獲得球團高度肯定，2021年年薪大漲5300萬日圓後來到1億日圓身價，以26歲成為阪神隊史最年輕的「億圓野手」。

佐野惠太（橫濱DeNA）調薪：2400萬日圓→ 7000萬日圓

2020年打擊成績（出賽106場）：0.328打擊率、20支全壘打、69分打點

筒香嘉智正穿著光芒隊球衣在美聯季後賽奮戰，讓人想起了去年的這個時候他正為帶領橫濱DeNA挺進日本一而努力。筒香嘉智離開了橫濱之後一度讓橫濱球迷擔心球隊的攻擊力，不過佐野惠太接班的速度遠超過他們預期，季初的不安早已飛到九霄雲外。

25歲的佐野惠太2017年還曾到台灣參加冬季聯盟，今年才第一年固定先發，就獲得中央聯盟打擊王頭銜。佐野惠太被監督拉米瑞茲評為「比筒香更具有擔任主將的資質」，本季初任DeNA第四棒，就繳出0.328打擊率、20支全壘打、69分打點的耀眼成績，擊敗隊友梶谷隆幸、青木宣親、大島洋平等強打奪下打擊王，並且獲得央聯最佳九人外野手獎。

橫濱上一次拿到中央聯盟打擊王的左打者是1998年的鈴木尚典，相隔22年之久。橫濱DeNA雖然有奧斯汀（Tyler Austin）、索托（Neftalí O. Soto）、羅培茲（José López）等多名重砲洋將，不過佐野惠太打出不輸這些洋砲的成績，也讓球隊看到了未來。明年他的年薪大漲192%來到7,000萬日圓，背號也從44號換成鈴木尚典等強打者的7號，在梶谷隆幸離隊之後身上的責任更加重大。