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中職／寬鬆洋將政策的苦果 先發土投將唱生存悲歌

聯合新聞網 / Ramos
樂天桃猿投手翁瑋均(左)和王溢正(右)本季先發場次都達到20場，同一隊本土投手能寫下這紀錄在近年已相當少見，未來恐怕會更難出現。 聯合報系資料照片
樂天桃猿投手翁瑋均(左)和王溢正(右)本季先發場次都達到20場，同一隊本土投手能寫下這紀錄在近年已相當少見，未來恐怕會更難出現。 聯合報系資料照片

2021年中華職棒多了一隊味全龍，賽程已無五連戰，頂多四連戰，加上洋將註冊登錄放寬鬆，有單週用4名洋投先發的空間，因此，各隊只要準備1名固定本土投手先發，外加1名「彈性使用」的土投先發就夠了；如果洋將政策再不改變，未來非旅外的「純本土投手」先發空間將愈來愈少。

2014年中職一整季洋投先發187人次，遠不如土投先發293人次，可是到了今年洋投先發高達296人次，土投先發僅184人次，代表洋投主宰整個戰局的趨勢愈來愈顯著，負面連鎖效應顯而易見，近年一級國際賽事幾乎看不到中職培養出來的土投先發，就連總冠軍賽也難見土投先發身影。

中職洋將原本每隊可註冊並登錄3洋將、同時上場2人，2020年改為每隊可註冊4人、一軍登錄3人、同時上場2人，各隊幾乎都沒有後援型的洋投，常見戰力強大的洋投「操好操滿」，甚至決定季冠軍、總冠軍誰屬。

依明年態勢來看，中信兄弟、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿找來4洋投全是先發型，味全龍應該會用1洋砲，搭配2先發洋投，然後日籍投手田澤純一擔任守護神，實際上，只有味全土投先發空間比較大一點，但也不會差多少。

中職各隊終結者及中繼多是本土投手，味全龍首季將任用有豐富大聯盟後援經驗的田澤純一。 歐新社資料照片
中職各隊終結者及中繼多是本土投手，味全龍首季將任用有豐富大聯盟後援經驗的田澤純一。 歐新社資料照片

目前各隊先發型土投包括，兄弟黃恩賜、余謙、廖乙忠、魏碩成，富邦的江國豪、陳仕朋、游霆崴、郭俊麟(預計明年下半季復出)，統一的江辰晏、施子謙、古林睿煬、潘威倫，桃猿的王溢正翁瑋均、張喜凱、林子崴，味全的王維中、羅嘉仁、徐若熙、郭郁政，還有一些能先發的潛力新秀沒列出來，人數其實頗多。

明年、最晚後年，大批能先發的旅外投手就會投入季中選秀，包括陳冠宇、呂彥青、江少慶、胡智為、曾仁和，還有許多業餘好投手的加入，中職各隊先發輪值將更顯壅擠，如果卯起來用「3+1洋投」先發，土投先發機會就更少了。

陳冠宇結束10年旅日生涯，確定投入明年中職選秀。 聯合報系資料照片
陳冠宇結束10年旅日生涯，確定投入明年中職選秀。 聯合報系資料照片

中職總教練汰換速率超快，就連丘昌榮拿到年度勝率第一，總冠軍賽只差一勝，最終還是丟了烏紗帽，回任兄弟首席教練；無論如何，各隊一定會花大錢找更好的先發型洋投全力搶勝，以保住教頭自己的工作，洋投狂操也沒關係，先發本土投手養成是什麼？很抱歉，那不是最重要的。

如果中職洋將政策沒改變，可以先發的優質土投命運是被丟到牛棚充實後防戰力，例如江國豪、古林睿煬，甚至陳冠宇往後都可能轉調中繼，其實是很可惜的事情。

中職很多政策都是參考韓國職棒，但都是選擇性參考，韓職洋將一軍只能登錄2投1野，加上一週動輒5、6戰，各隊至少必須準備4名固定的先發土投，這是不錯的保護政策，也將洋將主宰戰局的因素降低；然而中職反其道而行，不但沒向韓職看齊，反而放寬洋將使用規定，找到3名好洋投帶你上天堂，找不齊只能住套房，球迷只能大嘆，怎麼都是洋投在丟。

今年中職總冠軍賽洋投總計先發84.2局，土投竟然只先發區區的9.1局，這是中職制訂洋將政策所產生的結果，各隊愈來愈不重視先發土投的養成，反正看誰能砸錢找到好洋投就好。

2020中華職棒總冠軍賽只有第四戰出現本土先發投手，由中信兄弟的黃恩賜(左)對上統一獅的江辰晏(右)，兩人總共只投了9.1局，其他6場先發全是洋投對決。 聯合報系資料照片
2020中華職棒總冠軍賽只有第四戰出現本土先發投手，由中信兄弟的黃恩賜(左)對上統一獅的江辰晏(右)，兩人總共只投了9.1局，其他6場先發全是洋投對決。 聯合報系資料照片

明年中職比賽用球彈性係數調降，和日、韓職用球差不多，係數大約降至0.550，超級打者聯盟熱度將大幅降溫，回復比較正常的投打數據，如此一來，中職完全可以開放各隊用1名洋砲增加比賽精采度，然後跟韓職一樣，一軍洋將採「2投1野」，如此一來，土投才有先發成長的空間。

黃恩賜 江辰晏 王溢正 翁瑋均 陳冠宇

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