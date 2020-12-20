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屏東城市隊教練團成形 找來黃龍義蕭任汶余進德

中央社 / 台北20日電
屏東縣籌組社會甲組城市棒球隊，12月初公開徵選、教練團成形，錄取3名都具有職棒資歷的教練黃龍義、蕭任汶和余進德（中）。圖為余進德19日帶領玉里高中在富邦U18棒球賽拿季軍畫面。（富邦U18大會提供）中央社
屏東縣籌組社會甲組城市棒球隊，12月初公開徵選、教練團成形，錄取3名都具有職棒資歷的教練黃龍義、蕭任汶和余進德（中）。圖為余進德19日帶領玉里高中在富邦U18棒球賽拿季軍畫面。（富邦U18大會提供）中央社

屏東縣籌組社會甲組城市棒球隊月初公開徵選、教練團成形，錄取3名都具有職棒資歷的教練黃龍義、蕭任汶和余進德，球員徵選還在進行中，目標明年春季聯賽亮相。

目前國內社會隊有兩大老字號強權合作金庫、台灣電力成棒隊，另外還有安永鮮物、台北興富發隊、新北市、桃園航空城、台中市、台南市和台東綺麗珊瑚隊，屏東縣隊若成立，將成為第10支社會隊。

屏東縣長潘孟安先前受訪表示，屏東欲籌組城市隊已經籌備了3、4年，希望讓更多屏東子弟回到家鄉打球，新軍籌組目標趕上明年春季聯賽。

屏東縣政府月初公告徵選簡章、反應熱烈，教練徵選吸引17名具有職棒資歷的教練報名，其中1人資格不符，經過面試後確定人選，錄取黃龍義、余進德和蕭任汶。

蕭任汶為中職兄弟象隊退役球星，職棒時期曾於2001年拿下防禦率王，單季防禦率1.40至今仍是紀錄，2007年離開職棒隊後在基層棒球執教；蕭任汶2016年起任義守大學棒球隊總教練，今年義守大學棒球隊在大專棒球聯賽（公開一級）成績不佳、排名墊底也確定下學年度被降級。

余進德為中職La New熊隊（樂天桃猿前身）退役球員，職棒生涯「零」觸身球紀錄也是話題；余進德剛帶領玉里高中（花蓮）參加新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，拿下隊史最佳成績季軍。

黃龍義也是中職La New熊隊退役球員，為2006年球隊奪冠班底、被視為球隊「初代核彈頭」，去年中職總冠軍賽也曾受邀替桃猿隊開球；黃龍義目前任大同技術學院棒球隊教練。

城市棒球隊 中職 春季聯賽

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