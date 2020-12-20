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中職／比朱育賢更兇 林承飛打賴鴻誠數據更吃香

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿林承飛。 報系資料照
樂天桃猿林承飛。 報系資料照

離開效力9年的富邦悍將隊（含興農牛、義大犀牛隊），左投賴鴻誠加盟樂天桃猿隊，日前在加盟記者會上自曝：「以後不用再怕朱育賢了」。事實上，猿隊陣中還有對戰賴鴻誠數據更凶猛的打者，就是與他一樣出身平鎮高中的學弟林承飛

賴鴻誠以月薪分別為38萬、41萬元的兩年合約轉戰猿隊，新球季起將與悍將隊為敵，他在記者會上被問到，以後最想對決的悍將打者是誰，賴鴻誠笑說：「還沒想到最想對決誰，但是想到以後不用對上朱育賢，我就很開心了，以後可以大聲說，我不用怕朱育賢了。」

攤開對戰數據，朱育賢生涯面對賴鴻誠36打數，敲出12安打、4發全壘打，對戰打擊率為3成33，其實並非打賴鴻誠最有心得的猿軍，林承飛對戰20打席、17打數，狂掃8安打、4轟，對戰打擊率是更狂的4成71。

賴鴻誠今年整季共4度挨轟，唯一出自猿隊打者之手的，就是林承飛在7月14日於新莊球場炸裂的三分砲，朱育賢本季並未對賴鴻誠開轟。

此外，林承飛2017年5月20日在桃園開砲，打中外野的汽車廣告帆布，獲得試乘兩個月，當時的挨轟苦主也是賴鴻誠。

賴鴻誠 朱育賢 林承飛

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