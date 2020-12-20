中職／猿隊「勝利組」牛棚 剋星半數來自悍將

樂天桃猿隊簽下左投賴鴻誠，補強牛棚戰力，明年他與富邦悍將隊的交手充滿話題，而猿隊「勝利組」牛棚裡，其實就有不少人的天敵來自悍將隊。

猿隊本季勝利組牛棚成員，包括陳禹勳、蘇俊璋、黃子鵬和王躍霖，4人出賽數依序為62、60、59、45場，負荷確實超重，加入賴鴻誠後，可望為球隊緩解後防壓力，也為全右投的勝利組牛棚帶來菜色變化。

朱育賢和林承飛同以4轟，並列從賴鴻誠手中開轟最多的球員，現在雙方化敵為友，賴鴻誠不必再面對來自兩人的考驗，倒是未來與悍將隊的交手，每一次對決都是全新體驗。

陳禹勳對戰挨轟最多的球員為悍將隊高國輝（3轟），但講到他的剋星更不能不提胡金龍，兩人過招38打數，胡金龍敲出24支安打，對戰打擊率是高得離譜的6成32，不過胡金龍因群組發言風波遭冷凍，看不到解凍可能，陳禹勳暫時也碰不上天敵了。

王躍霖的剋星也來自悍將隊，他加入中職6季以來共挨30轟，就有5發出自蔣智賢之手，對戰25打數被敲11安打、5發全壘打，且只有1轟是在蔣智賢身披中信兄弟隊球衣時敲出，另外4轟都是在2018年以後。

蘇俊璋兩年生涯共挨12轟，以統一獅隊蘇智傑敲出3轟最多，黃子鵬3季共挨11轟，分別出自11人之手，還沒有球員能從黃子鵬手中敲出2轟以上。