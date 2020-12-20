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中職／猿隊開創Podcast頻道 球員八卦、女孩心事全都聊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊開創Podcast頻道。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊開創Podcast頻道。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊推出全新企畫，成為第一支開創Podcast頻道的中職球隊，首集預計在2021年1月12日晚上10點上線，邀請球迷用「聽」的來充實棒球生活。

舉凡走路、跑步、運動、開車或騎車，無法盯著螢幕看，猿隊進攻球迷閒的耳朵，創造有趣的棒球聲音節目，御用MC Howard、導播哥、艾融、Rakuten Girls加上神秘主持夥伴等強大主持群，將在Podcast輪番上陣「喇」棒球。

節目內容包括猿隊球員獨家專訪大八卦、賽場夯話題大嘴特嘴、女孩時尚知性感情心事大公開，主持群及客座棒球來賓「唬」棒球、「談」專業，全部用「嘴」大比拚，各路名嘴即將一一公布。

桃猿Podcast預計每周一晚上10點更新，獨步中職的樂天桃猿Podcast節目企畫全球首播請期待，首集預計在2021年1月12日晚上10點上線，相關資訊請鎖定官方訊息公布。

棒球 樂天桃猿 中職

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