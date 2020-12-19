普悠瑪事故倖存王羽飛弟弟王羽翔雙安 助卑南搶勝

諸羅山盃少棒賽低年級組賽事，台東卑南靠巧克力捲心酥舒緩球員心情，以9比3擊敗台南立人，2連勝晉級，王羽翔敲雙安。王羽翔談到普悠瑪事故倖存的哥哥王羽飛，回憶當時哥哥傷勢直言：「很難過」。

2020年第23屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽昨天開打，今天低年級組賽事台東卑南國小與台南立人國小交手，卑南國小4年級陣容整齊、總計10名球員，總教練連智淵表示難得，預計未來兩年將會是相當完整的戰力，「不過球員還要再長高長壯」。

卑南開賽前2局就拿下6分，3局打完6比2領先，集合時教練發放巧克力捲心酥，讓小球員在比賽中吃點心，連智淵笑說：「因為他們太緊張了」；吃完點心、放鬆心情，卑南3局下再拿3分，順利拿下比賽勝利。

卑南先發投手梁議方今天投打有表現，他說：「吃了（捲心酥）上去打有變強。」敲出全隊唯一1支長打（二壘打），投球方面表現，先發投3.1局有4次三振、5次保送，失掉2分（1分責失分）。

卑南今天團隊有6支安打，第7棒王羽翔貢獻雙安，王羽翔的哥哥王羽飛在2018年普悠瑪翻車事故中受到重傷，經過多次手術後重回球場，目前就讀青棒名校平鎮高中。

王羽翔回憶當時哥哥事故後在醫院的場景，「看到他臉上插很多管子，當時我很傷心，跟他說加油。」

王羽翔當初會開始打棒球是因為哥哥的緣故，兄弟倆一起走上棒球路，王羽翔可投可打，擔任野手時可以守二壘和外野，今天也有登板中繼投1局、掉1分；教頭連智淵透露，兄弟倆屬於完全不同類型，無論長相或個性都不像。