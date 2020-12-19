OB賽／史上第一勝投手杜福明 再對兄弟象隊先發

中華職棒史上第一位拿到勝投的投手杜福明，今天在OB賽先發，他覺得很緊張，「比開幕戰壓力更大，很怕丟到洪（騰勝）董」。

杜福明球員時代效力統一獅隊，1990年3月17日於中職開幕戰擔任先發投手，對兄弟象隊投6.1局、失1分、拿勝投，他說：「這場比賽當然印象最深刻，就是第一勝。」

杜福明不但拿到個人的第一勝，也是中職史上第一位勝投、獅隊隊史首位先發勝投，更是首位擊敗兄弟象隊的投手，他說：「好漢不提當年勇，現都老了。」

今天比賽，杜福明再度對象隊先發，內容投得好不好已經不重要，他比較擔心自己沒有控球，「萬一丟到洪董，我就完了」，還好最終順利完成任務，先發捕手則是31年前搭檔的曾智偵。

除了中職史上首勝投手之外，史上投出中職第一球、吞首場敗投的張永昌，昨天也參與OB賽，但因手肘鈣化無法投球，沒能上場投球。