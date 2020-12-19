快訊

緯創印度廠爆發暴動事件 蘋果：暫緩下新訂單

富邦U18／王威倫快腿勝王威晨當年 教頭讚苦幹型進步多

中央社 / 新北19日電
2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰19日登場，新北藍隊王威倫9局上場代跑，快腿為球隊跑回致勝分，助隊拿下3連霸。 中央社
2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰19日登場，新北藍隊王威倫9局上場代跑，快腿為球隊跑回致勝分，助隊拿下3連霸。 中央社

新北藍隊王威倫高中持續成長，儘管此次富邦U18上場機會不多，但有2安2盜壘表現，總教練周宗志直言王威倫是苦幹型的球員，快腿優於哥哥王威晨高中同期，也有報名木棒聯賽。

2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊（穀保）完成3連霸，此次教練團計畫性磨練高一球員，但陣中也有部分高三球員帶頭衝；王威倫今天賽前此次賽會敲出2安、跑出2盜，今天冠軍戰9局關鍵時刻上場代跑，跑回球隊致勝分。

王威倫是中職退役球星王光輝兒子，哥哥王威晨效力中信兄弟隊；王威倫前兩年都打鋁棒組賽事，高三最後一年教練團看見他的進步和成長、給他機會，首度報名打高中木棒聯賽。

周宗志表示，王威倫企圖心不錯，這幾年進步幅度很大，教練團給機會，但目前陣中外野手陣容整齊，要靠他自己爭取、把握上場機會。

周宗志表示，王威倫雖然看起來身材不算壯碩，但這一年配合球隊重量訓練師，練球時也有能力把球打出全壘打牆，近一年比賽慢慢常出長打，「有持續在進步的球員是教練團最樂於見到的」。

哥哥王威晨曾拿下中職盜壘王，周宗志透露，球隊每年都會體能測試，還有短距離衝刺爆發力，「這幾年來王威倫都是全隊最快」，跟哥哥王威晨高中同期相比，王威倫腳程更甚哥哥。

周宗志表示，王威晨和王威倫是不同類型的球員，王威晨三級棒球各階段幾乎都是球隊的主力，王威晨的能力沒有問題，企圖心、求勝心、對贏球的渴望從高中就很明顯。

至於王威倫是「苦幹實幹型」的球員，雖然場上不常像哥哥一樣有很好的表現，「但我覺得他在練球的付出比哥哥多更多」。

王威倫回憶，高中生涯目前為止應該僅被抓到1次盜壘，還有很多地方不足，包括抓投手的節奏等，都還需要再加強，畢業後的規劃，跟爸爸討論後會先讀大學，等打出成績後再考慮挑戰職棒。

王威晨 中職 棒球

延伸閱讀

富邦U18／潘文輝後援4局飆速 教頭評變化球要加強

富邦U18／無緣再「踢館」 新竹市仍被認證A級強隊

中職／得獎者身分再訪龍潭 王威晨盼超越父親

中職／江坤宇、林靖凱 二游最年輕金手套

相關新聞

OB賽／83歲洪騰勝推廣軟棒 但兄弟象已不可能回職棒

兄弟飯店董事長洪騰勝號召中華職棒退役明星球員比賽，83歲的他先發、後援一手包，率領紅隊以9：8擊敗藍隊，洪董說：「贏球最...

OB賽／黃平洋想當投手教練 但還要再等一段時間

如果未來有機會，黃平洋說：「我還是喜歡棒球，可以回職棒當教練。」他對目前台灣投手有很多看法，「自己還有東西可以交給他們」...

OB賽／陳義信對決黃平洋 敲安打還得分

昔日味全龍隊王牌投手黃平洋、兄弟象隊「假日飛刀手」陳義信經常同場較勁，但兩人今天在中職退役球星軟棒賽投打對決，陳義信從黃...

OB賽／陽建福球速嚇嚇叫 引起球迷一震驚呼

中職退役球星OB賽，陽建福是藍隊年紀最小的球員，但他的球速還是嚇嚇叫，中繼登板一出手，讓場邊球迷驚呼連連，前輩都說，「他...

中職／感謝羅德協助「轉大人」 陳冠宇回台朝先發準備

左投陳冠宇決定結束10年的旅日生涯，今年季後揮別日職羅德隊，準備加入中華職棒，目前正朝先發投手方式準備，回顧旅日生涯，他...

富邦U18／終於當英雄 黃劼希再見安助新北藍三連霸

富邦U18棒球邀請賽冠軍賽，新北藍隊黃劼希歸隊先發，終於把握住當英雄的機會，在9局下敲出再見安打，幫助球隊以3：2擊敗新...

富邦U18／無緣再「踢館」 新竹市仍被認證A級強隊

新竹市隊無緣在一年內連續兩次「踢館」地主隊，今天在富邦U18棒球邀請賽冠軍賽以2：3輸球，不過拿下三連霸的新北藍隊總教練...

OB賽／收到洪騰勝召集令 洪一中挖出發霉手套先發蹲捕

現役教練鮮少會在OB賽出現，但富邦悍將隊總教練洪一中接到董事長洪騰勝召集令，立刻加入退役球星OB賽行列，還帶著自己的「古...

OB賽／史上第一勝投手杜福明 再對兄弟象隊先發

中華職棒史上第一位拿到勝投的投手杜福明，今天在OB賽先發，他覺得很緊張，「比開幕戰壓力更大，很怕丟到洪（騰勝）董」。

富邦U18／搶工作？陳冠宇球評表現獲好評

富邦U18棒球邀請賽冠軍戰今天舉行，前旅日左投陳冠宇不僅受邀開球，還以球評身分講評了2局賽事，搭配的主播陳雄威誇說：「其...

富邦U18／王威倫快腿勝王威晨當年 教頭讚苦幹型進步多

新北藍隊王威倫高中持續成長，儘管此次富邦U18上場機會不多，但有2安2盜壘表現，總教練周宗志直言王威倫是苦幹型的球員，快...

富邦U18／潘文輝後援4局飆速 教頭評變化球要加強

富邦U18棒球賽冠軍戰新北藍隊「火球男」潘文輝後援4局無責失分，最快球速149公里，幫助球隊守住勝利、完成3連霸；總教練...

熱門新聞

NBA／媒體爆已簽約勇士 林書豪澄清：還未決定

NBA／杜蘭特找回狀態砍25分 籃網痛擊綠衫軍

NBA／厄文重返波士頓 賽前「神秘儀式」引議論

NBA／湖人雙星合砍55分 庫克關鍵球助隊射日4連勝

PLG／陳建州宣布喜訊 林書豪前隊友戴維斯入股P聯盟

PLG／成聯盟合作夥伴 NBA退役名將戴維斯承諾協助招募洋將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。