富邦U18／王威倫快腿勝王威晨當年 教頭讚苦幹型進步多

新北藍隊王威倫高中持續成長，儘管此次富邦U18上場機會不多，但有2安2盜壘表現，總教練周宗志直言王威倫是苦幹型的球員，快腿優於哥哥王威晨高中同期，也有報名木棒聯賽。

2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊（穀保）完成3連霸，此次教練團計畫性磨練高一球員，但陣中也有部分高三球員帶頭衝；王威倫今天賽前此次賽會敲出2安、跑出2盜，今天冠軍戰9局關鍵時刻上場代跑，跑回球隊致勝分。

王威倫是中職退役球星王光輝兒子，哥哥王威晨效力中信兄弟隊；王威倫前兩年都打鋁棒組賽事，高三最後一年教練團看見他的進步和成長、給他機會，首度報名打高中木棒聯賽。

周宗志表示，王威倫企圖心不錯，這幾年進步幅度很大，教練團給機會，但目前陣中外野手陣容整齊，要靠他自己爭取、把握上場機會。

周宗志表示，王威倫雖然看起來身材不算壯碩，但這一年配合球隊重量訓練師，練球時也有能力把球打出全壘打牆，近一年比賽慢慢常出長打，「有持續在進步的球員是教練團最樂於見到的」。

哥哥王威晨曾拿下中職盜壘王，周宗志透露，球隊每年都會體能測試，還有短距離衝刺爆發力，「這幾年來王威倫都是全隊最快」，跟哥哥王威晨高中同期相比，王威倫腳程更甚哥哥。

周宗志表示，王威晨和王威倫是不同類型的球員，王威晨三級棒球各階段幾乎都是球隊的主力，王威晨的能力沒有問題，企圖心、求勝心、對贏球的渴望從高中就很明顯。

至於王威倫是「苦幹實幹型」的球員，雖然場上不常像哥哥一樣有很好的表現，「但我覺得他在練球的付出比哥哥多更多」。

王威倫回憶，高中生涯目前為止應該僅被抓到1次盜壘，還有很多地方不足，包括抓投手的節奏等，都還需要再加強，畢業後的規劃，跟爸爸討論後會先讀大學，等打出成績後再考慮挑戰職棒。