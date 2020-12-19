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OB賽／收到洪騰勝召集令 洪一中挖出發霉手套先發蹲捕

聯合報 / 記者婁靖平／龍潭即時報導
洪一中在OB賽先發蹲捕。記者許正宏／攝影
洪一中在OB賽先發蹲捕。記者許正宏／攝影

現役教練鮮少會在OB賽出現，但富邦悍將隊總教練洪一中接到董事長洪騰勝召集令，立刻加入退役球星OB賽行列，還帶著自己的「古老」版手套、親自蹲捕。

洪一中賽前還在煩惱自己要去哪裡生手套，昨天在老婆幫忙下，好不容易才找出一個陳年手套，而且已經發霉，「現在已經沒人會用這麼爛的手套，還要擦一擦才能用」。

洪一中今天先發蹲捕、和洪董搭檔，「他的球很準，因為他已經打很多年的軟式棒球，要投什麼角度、投多高進壘是好球，他都很熟悉，好球率甚至比杜福明（藍隊先發）還高。」

過去效力兄弟象隊期間，訓練都在龍潭，重返好久沒來的地方，洪一中充滿回憶，「這個地方很讓人懷念，以前練習完，就睡在後面、宿舍就在這裡」。

洪總說：「離開兄弟後沒有再回來這裡，今天這個比賽由洪董號召，幾乎大家都到了，很不容易，也很開心能再回到這裡。」

洪一中 富邦悍將 棒球

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