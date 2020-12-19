OB賽／陽建福球速嚇嚇叫 引起球迷一震驚呼

中職退役球星OB賽，陽建福是藍隊年紀最小的球員，但他的球速還是嚇嚇叫，中繼登板一出手，讓場邊球迷驚呼連連，前輩都說，「他應該還可以在中職投。」

「阿福」在球員時期的球速不差，2004年5月曾對誠泰COBRAS隊飆出151公里速球，是中職當時的最快球速紀錄。

當年10月，陽建福再把個人極速拉高旺上升，對統一獅隊陳連宏投出152公里速球，改寫新個人紀錄、這個數字，之後被林岳平刷新。

陽建福現在的球速至少135公里，「平常有在動還是有差」，但年紀已大，想要重回過去的顛峰早已不可能，阿福說：「這些都是往事了。」

阿福目前在台中棒球隊擔任教練，有空時還兼職拍片、當youtuber，現在的生活雖不如職棒精采，但平穩中也有成就感。

把棒球當作畢生的興趣，能將自己多年累積經驗傳承給學弟，是陽建福最開心的事情，在業餘球隊貢獻所學，對他來說，只是原點而已。