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富邦U18／潘文輝後援4局飆速 教頭評變化球要加強
富邦U18棒球賽冠軍戰新北藍隊「火球男」潘文輝後援4局無責失分，最快球速149公里，幫助球隊守住勝利、完成3連霸；總教練周宗志認為潘文輝控球進步多，但變化球犀利度可以再加強。
2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊今天與新竹市隊交手，新北藍隊「火球男」潘文輝後援登板，總計用61球投4局，被敲出4支安打，投出1次四壞保送、8次三振，失掉1分非責失分，幫助球隊拿勝、也拿下勝投。
周宗志表示，潘文輝的控球從高一到現在進步很多，但變化球的犀利度還要再加強，球隊有用儀器測量潘文輝的球路，變化球的旋轉和球掉下來的時機太早，今天被打的幾支安打都是變化球被打，「變速球或指叉球犀利度還要再加強」。
潘文輝此次盃賽定位後援出賽，至於接下來高中棒球聯賽（木棒組）的定位，周宗志表示，都還需要看球員調整才會比較明朗，但潘文輝放在後援對球隊來說比較有安定感。
新北藍隊此次比賽由宋嘉翔當主戰捕手，周宗志表示，宋嘉翔去年是鋁棒組球員，今年打木棒組比賽，這一年進步很多，但目前接捕林昱珉、潘文輝的變化球，擋球的部分還要加強，今天比賽出現不死三振也造成失分危機，但相信經過這幾個比賽他有很大的成長，接下來木棒聯賽宋嘉翔也會是主戰捕手。
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