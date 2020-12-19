富邦U18／無緣再「踢館」 新竹市仍被認證A級強隊

新竹市隊無緣在一年內兩次「踢館」地主隊，今天在富邦U18棒球邀請賽冠軍賽以2：3輸球，不過拿下三連霸的新北藍隊總教練周宗志卻說：「他們已經晉升A級球隊，未來各隊都會小心。」

新竹市前5局打完以0：2落後，不過第6、7局各添一分，將比數追平，直到9局下才因為再見安打輸球，新北藍連兩年都在冠軍賽擊敗新竹市，不過周宗志說：「今年新竹不一樣，投手戰力平均，速球、控球都能給對手壓力。」

由成德高中組成的新竹市，今年表現突出，周宗志甚至給予「A級球隊」的評價，認為在新任總教練黃郁倫帶領下，帶給球員不同觀念，在桃園盃時更擊敗平鎮高中，「未來各隊都會小心」。

黃郁倫卻認為接下來還要努力，「學生三年一個周期，今年我們有15個高三生，投手變動不大，但野手幾乎全畢業，明年開始換血，又要從高一開始培養。」

周宗志與黃郁倫有「兩層」師徒關係，除了周宗志曾帶過青棒時期的黃郁倫，去年U18世界盃，黃郁倫也是周宗志率領的中華隊教練團成員之一，兩人之前在大小盃賽曾碰頭，冠軍賽帶隊對決，今天則是第一次。

今天勝負差距如黃郁倫賽前預測，只有1分差，後段新北藍押上潘文輝，黃郁倫也說：「是想像中的劇本，提醒球員喜歡的球就攻擊，不能被壓制，接下來還是要想辦法突破速球派投手。」