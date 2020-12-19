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OB賽／陳義信對決黃平洋 敲安打還得分

聯合報 / 記者婁靖平／龍潭即時報導
陳義信在OB賽狂失6分，但打擊有表現。記者許正宏／攝影
陳義信在OB賽狂失6分，但打擊有表現。記者許正宏／攝影

昔日味全龍隊王牌投手黃平洋、兄弟象隊「假日飛刀手」陳義信經常同場較勁，但兩人今天在中職退役球星軟棒賽投打對決，陳義信從黃平洋手中敲安。

陳義信今天投2.2局、失6分，他說：「今天是我狀況最差的時候，得接受事實，但不服輸的個性還在，投不好，明年再來。」

投球沒投好，陳義信在打擊區討回面子，而且還是棒打黃平洋；陳義信走進打擊區時，黃平洋還特地轉頭叫外野手趨前守備，沒想到最後被敲成安打。

陳義信說，趨前守備沒關係，「安打就是安打，黃平洋是我學長，也是學習的對象，學長的能力要放在心上」。

黃平洋虧陳義信，「還捨不得棒球，他經常在打、肌力也不錯，沒有退役的感覺，回去測試一下，或許還可以再當選手」。

今天的陳義信相當活躍，投球、打擊，還擔任老闆洪騰勝代跑，玩得非常開心，也不時和隊友開玩笑，棒球場還是他的最愛。

陳義信說：「今天感覺最好的是第1、第2批（象隊）選手都在，當初接到比賽訊息時就很高興，大家都已經很資深了，好久沒在一起。」

第一次到名人堂花園飯店，陳義信說：「很熟悉又很陌生，只有棒球場很熟，在棒球場上，整個精神都不一樣了，那就是我陳義信。」

雖然已經退休，也沒擔任教練，陳義信表示，如果有機會，會把我所學的交給後輩，「尤其是現在的年輕投手，不光是投快，還要投準」。

陳義信 黃平洋 棒球

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