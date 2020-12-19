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OB賽／黃平洋想當投手教練 但還要再等一段時間
如果未來有機會，黃平洋說：「我還是喜歡棒球，可以回職棒當教練。」他對目前台灣投手有很多看法，「自己還有東西可以教給他們」。
味全龍隊之前在組隊時，曾經找過黃平洋，但被他婉拒，「我因為工作關係，自己的事業剛起步，不能分身離開」。
黃平洋一直在想，自己還有沒有機會再回去，但這只是想法，他開的景觀工程公司不到3年，要等到穩定一點，再來想棒球的事。
台灣投手都不大好，這是黃平洋這幾年的感受，「雖有幾位不錯，像左投王溢正，但內容還是得加油，明明有很大的空間，為什麼都投不好」。
黃平洋認為台灣年輕投手的續航力、準確度都還要再練，現在只有質，沒有量，「不能每位投手都怕受傷、不敢練太多，沒有變好之前、都要練，要到一定的程度才行」。
「以前都是苦練、苦練、再苦練，郭源治、郭泰源、陳義信每人都是，不是靠天分而已，要靠訓練」，黃平洋有使命感，但對於帶球隊沒興趣，「希望自己可以當投手教練」。
黃平洋今天在OB賽投兩局，「好玩、也很難得，洪（騰勝）董很用心，可以召集所有人來，連大學長林華韋都來了，不容易，我們自己在辦，沒辦法這樣號召」。
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