聽新聞
test
0:00 / 0:00

OB賽／黃平洋想當投手教練 但還要再等一段時間

聯合報 / 記者婁靖平／龍潭即時報導
黃平洋在OB賽登板投兩局。記者許正宏／攝影
黃平洋在OB賽登板投兩局。記者許正宏／攝影

如果未來有機會，黃平洋說：「我還是喜歡棒球，可以回職棒當教練。」他對目前台灣投手有很多看法，「自己還有東西可以教給他們」。

味全龍隊之前在組隊時，曾經找過黃平洋，但被他婉拒，「我因為工作關係，自己的事業剛起步，不能分身離開」。

黃平洋一直在想，自己還有沒有機會再回去，但這只是想法，他開的景觀工程公司不到3年，要等到穩定一點，再來想棒球的事。

台灣投手都不大好，這是黃平洋這幾年的感受，「雖有幾位不錯，像左投王溢正，但內容還是得加油，明明有很大的空間，為什麼都投不好」。

黃平洋認為台灣年輕投手的續航力、準確度都還要再練，現在只有質，沒有量，「不能每位投手都怕受傷、不敢練太多，沒有變好之前、都要練，要到一定的程度才行」。

「以前都是苦練、苦練、再苦練，郭源治、郭泰源、陳義信每人都是，不是靠天分而已，要靠訓練」，黃平洋有使命感，但對於帶球隊沒興趣，「希望自己可以當投手教練」。

黃平洋今天在OB賽投兩局，「好玩、也很難得，洪（騰勝）董很用心，可以召集所有人來，連大學長林華韋都來了，不容易，我們自己在辦，沒辦法這樣號召」。

黃平洋 棒球 郭源治

延伸閱讀

中職／83歲洪騰勝老當益壯 退役球星賽投6局拿勝投

中職／感謝羅德協助「轉大人」 陳冠宇回台朝先發準備

中職／行使FA承擔失業風險 賴鴻誠轉隊成功：像洗三溫暖

中職／對朱俊祥有期待 王維中曾激「在二軍浪費時間」

相關新聞

OB賽／陽建福球速嚇嚇叫 引起球迷一震驚呼

中職退役球星OB賽，陽建福是藍隊年紀最小的球員，但他的球速還是嚇嚇叫，中繼登板一出手，讓場邊球迷驚呼連連，前輩都說，「他...

OB賽／黃平洋想當投手教練 但還要再等一段時間

如果未來有機會，黃平洋說：「我還是喜歡棒球，可以回職棒當教練。」他對目前台灣投手有很多看法，「自己還有東西可以交給他們」...

OB賽／陳義信對決黃平洋 敲安打還得分

昔日味全龍隊王牌投手黃平洋、兄弟象隊「假日飛刀手」陳義信經常同場較勁，但兩人今天在中職退役球星軟棒賽投打對決，陳義信從黃...

OB賽／收到洪騰勝召集令 洪一中挖出發霉手套先發蹲捕

現役教練鮮少會在OB賽出現，但富邦悍將隊總教練洪一中接到董事長洪騰勝召集令，立刻加入退役球星OB賽行列，還帶著自己的「古...

中職／感謝羅德協助「轉大人」 陳冠宇回台朝先發準備

左投陳冠宇決定結束10年的旅日生涯，今年季後揮別日職羅德隊，準備加入中華職棒，目前正朝先發投手方式準備，回顧旅日生涯，他...

富邦U18／終於當英雄 黃劼希再見安助新北藍三連霸

富邦U18棒球邀請賽冠軍賽，新北藍隊黃劼希歸隊先發，終於把握住當英雄的機會，在9局下敲出再見安打，幫助球隊以3：2擊敗新...

富邦U18／無緣再「踢館」 新竹市仍被認證A級強隊

新竹市隊無緣在一年內連續兩次「踢館」地主隊，今天在富邦U18棒球邀請賽冠軍賽以2：3輸球，不過拿下三連霸的新北藍隊總教練...

OB賽職／史上第一勝投手杜福明 再對兄弟象隊先發

中華職棒史上第一位拿到勝投的投手杜福明，今天在OB賽先發，他覺得很緊張，「比開幕戰壓力更大，很怕丟到洪（騰勝）董」。

OB賽／83歲洪騰勝老當益壯 退役球星賽投6局拿勝投

兄弟飯店董事長洪騰勝號召中華職棒退役明星球員比賽，83歲的他先發、後援一手包，率領紅隊以9：8擊敗藍隊，洪董說：「贏球最...

富邦U18／搶工作？陳冠宇球評表現獲好評

富邦U18棒球邀請賽冠軍戰今天舉行，前旅日左投陳冠宇不僅受邀開球，還以球評身分講評了2局賽事，搭配的主播陳雄威誇說：「其...

富邦U18／王威倫快腿勝王威晨當年 教頭讚苦幹型進步多

新北藍隊王威倫高中持續成長，儘管此次富邦U18上場機會不多，但有2安2盜壘表現，總教練周宗志直言王威倫是苦幹型的球員，快...

富邦U18／潘文輝後援4局飆速 教頭評變化球要加強

富邦U18棒球賽冠軍戰新北藍隊「火球男」潘文輝後援4局無責失分，最快球速149公里，幫助球隊守住勝利、完成3連霸；總教練...

熱門新聞

NBA／媒體爆已簽約勇士 林書豪澄清：還未決定

中職／兒子球隊就是樂天贊助 賴鴻誠：他比我先FA

NBA／杜蘭特找回狀態砍25分 籃網痛擊綠衫軍

NBA／厄文重返波士頓 賽前「神秘儀式」引議論

NBA／湖人雙星合砍55分 庫克關鍵球助隊射日4連勝

PLG／陳建州宣布喜訊 林書豪前隊友戴維斯入股P聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。