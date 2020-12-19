富邦U18／終於當英雄 黃劼希再見安助新北藍三連霸

富邦U18棒球邀請賽冠軍賽，新北藍隊黃劼希歸隊先發，終於把握住當英雄的機會，在9局下敲出再見安打，幫助球隊以3：2擊敗新竹市隊，連續三屆拿下冠軍。

整個富邦U18棒球邀請賽，黃劼希因傷勢關係，僅在昨天的四強戰代打一次，不過經防護團隊評估，今天先發出賽，前4打席未敲安，不過9局下兩隊以2：2平手時，黃劼希在滿壘情況下敲出安打，送回再見分。

黃劼希表示，四強戰代打後，就覺得有機會先發，所以晚上跑去打擊場特訓，練習約1小時找感覺，「之前輪我當英雄的時候，都沒有打好，今天有好好把握住。」總教練周宗志表示，原本想讓黃劼希休息，但劉俊緯被觸身球砸中，只好調整。

富邦U18棒球邀請賽冠軍賽，新北藍隊以3：2擊敗新竹市隊。記者蘇志畬／攝影

新北藍雖然成功衛冕，不過今年在四強、冠軍賽都靠著再見安打才贏球，打得辛苦，周宗志表示，打擊狀況沒調整好，所以都是低比分，「今天得點圈雖然有幾次沒打回分數，但打得不錯，狀況有比之前好」。

新北藍先發投手馮皓前5局無失分，不過6局續投卻被連敲2安，潘文輝立刻上場接手，將失分壓低在1分，算在馮皓帳上，潘文輝投完最後4局僅失1分非責失，另有8次三振、1次四壞，被敲4支安打，拿下勝投。

富邦U18棒球邀請賽冠軍賽，新北藍隊潘文輝後援4局僅失1分非責失，另有8次三振、1次四壞，被敲4支安打。記者蘇志畬／攝影

潘文輝投了61球，到比賽後段仍有壓制力，周宗志表示，平時訓練就著重體能、爆發力，潘文輝投球數不是問題，只是評估下，在後面後援更能提升球隊的安定感。