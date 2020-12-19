中職／83歲洪騰勝老當益壯 退役球星賽投6局拿勝投

聯合報 / 記者婁靖平／龍潭即時報導
洪騰勝在退役球星軟棒賽拿勝投。記者許正宏／攝影
洪騰勝在退役球星軟棒賽拿勝投。記者許正宏／攝影

兄弟飯店董事長洪騰勝號召中華職棒退役明星球員比賽，83歲的他先發、後援一手包，率領紅隊以9：8擊敗藍隊，洪董說：「贏球最開心。」

昔日象隊球星陳義信、洪一中、吳復連、李居明、陳瑞振等人，今天都響應洪董號召參加軟式棒球賽，陳義信在洪騰勝之後接替投球，2.2局、失6分。

除了象隊退役球星，味全龍隊黃平洋、統一獅隊杜明福、龍隊郭建霖、獅隊羅敏卿、三商虎隊康明杉、林仲秋等球員，都聚集在藍隊，聯手「對抗」象隊。

這場比賽以球會友，龍潭棒球場本壘板後球迷區坐了八成滿，各自為昔日偶像加油吶喊，洪董說：「看到球員回來很開心，想起以前很多回憶。」

洪騰勝投完3局，失第1分是外野守備失誤，洪董還看了外野手一下，「不知道他為什麼會漏，如果沒有漏、我就沒有失分」。

洪騰勝不但投，也擔任打擊，還有專屬代跑、幫他跑壘，投完前3局、退場休息，再從7局投完9局，「體力還好，我還可以再投」。

儘管年紀已大，洪騰勝目前兩周打1次比賽，「跟台大OB校友打，我還可以投9局」，他志在推廣軟式棒球，至於職棒，已經是回憶。

洪董說，兄弟不會再組職棒隊，因為太花錢，兄弟規模比不上統一、中信、富邦等企業，「他們都有連鎖，我們只有一家」。

桃園市市長鄭文燦擔任開球貴賓。記者許正宏／攝影
桃園市市長鄭文燦擔任開球貴賓。記者許正宏／攝影
退役球星軟棒賽在龍潭棒球場開打。記者許正宏／攝影
退役球星軟棒賽在龍潭棒球場開打。記者許正宏／攝影

棒球 陳義信 統一獅

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