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富邦U18／搶工作？陳冠宇球評表現獲好評

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦U18棒球邀請賽冠軍戰，前旅日左投陳冠宇受邀擔任球評。圖／新北富邦U18棒球賽大會提供
富邦U18棒球邀請賽冠軍戰，前旅日左投陳冠宇受邀擔任球評。圖／新北富邦U18棒球賽大會提供

富邦U18棒球邀請賽冠軍戰今天舉行，前旅日左投陳冠宇不僅受邀開球，還以球評身分講評了2局賽事，搭配的主播陳雄威誇說：「其他賢拜會有點緊張，可能有人要來搶工作了。」

穀保家商畢業的陳冠宇，今天看到母校組成的新北藍隊與新竹市隊爭冠，他認為，今年參賽的學弟中，除了投手外，比較多高一、高二球員，「都是年輕的，需要時間累積，可以越來越好」。

第一次在現場邊看球邊播報，陳冠宇表示：「感覺還不錯，但對自己還會再嚴格一點，講得應該可以更好。」不過陳雄威也誇獎他：「後面的賢拜應該會有點緊張，未來是不是會來搶工作。」

陳冠宇也希望還有下次機會，「可以把所學、所見的，講給喜歡棒球的人聽，小朋友也可以參考」。

雖然僅講評2局，不過陳冠宇在首局碰到兩隊首棒上壘、2局下最後一個出局數美技接殺，都讓他有表現機會，也趁機提醒在搶分時刻，戰術沒做確實，是未來要修正的地方，而2局下新竹市中外野手周辰修的滑接，可能是比賽關鍵。

陳冠宇 棒球 穀保家商

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