快訊

PLG／陳建州宣布喜訊 林書豪前隊友戴維斯入股P聯盟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／感謝羅德協助「轉大人」 陳冠宇回台朝先發準備

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
台灣左投陳冠宇為富邦U18棒球邀請賽冠軍戰開球。記者蘇志畬／攝影
台灣左投陳冠宇為富邦U18棒球邀請賽冠軍戰開球。記者蘇志畬／攝影

左投陳冠宇決定結束10年的旅日生涯，今年季後揮別日職羅德隊，準備加入中華職棒，目前正朝先發投手方式準備，回顧旅日生涯，他想向羅德隊說聲「謝謝」，不僅在2015年給予自己加盟機會，成為關鍵「轉大人」一年，今年季後也願意續約。

陳冠宇今天到新莊棒球場為富邦U18棒球邀請賽冠軍戰開球，也是確定返台後首次出席活動，談起離開羅德隊的決定，陳冠宇說：「隨著今年疫情的關係，想法很單純，希望給家庭一個安全的生活環境。」

結束旅日10年生涯當然有不捨，陳冠宇思考許久，與經紀公司、家人討論後，認為是當下最好的決定，「既然做決定就不會後悔，把事情做到最完美」。

回想旅日生涯，陳冠宇對2015年加盟羅德印象最深刻，「當下不知道下一步怎麼走，決定參加戰力外測試，羅德給我機會，那一年出賽都以先發為主，包括人生第一次季後賽，對自己自信心、實力、投球想法都有幫助，是『轉大人』的一年。」

「很謝謝羅德給我很棒的舞台，還有很棒的機會。」陳冠宇說：「謝謝羅德願意跟我續約，真的很謝謝，一直走得跌跌撞撞，他們願意給我機會。」

下一步要開始為加入中職準備，陳冠宇目前與陳偉殷、王溢正、宋文華、曾仁和等人一起自主訓練，由於先發、後援準備方式不同，陳冠宇說：「我自己是想以先發做準備，如果之後加入球隊，戰力有考量，我再做調整。」

近年旅外球員回歸中職前，多半會跟球隊一起訓練，陳冠宇表示，個人課表已排到2月，至於做完課表後，接下來要去哪裡訓練，就要再麻煩經紀公司幫忙尋找。

陳冠宇 羅德 中職

延伸閱讀

日職／即使一軍位置飽受威脅 日媒曝陳冠宇仍願提攜後輩

中職／再搭檔陳冠宇？ 林宥穎：先不去想

中職／陳冠宇投入選秀 高孝儀期待再當隊友

中職／若有另一波旅外回歸潮 陳冠宇未必是狀元

相關新聞

中職／感謝羅德協助「轉大人」 陳冠宇回台朝先發準備

左投陳冠宇決定結束10年的旅日生涯，今年季後揮別日職羅德隊，準備加入中華職棒，目前正朝先發投手方式準備，回顧旅日生涯，他...

富邦U18／搶工作？陳冠宇球評表現獲好評

富邦U18棒球邀請賽冠軍戰今天舉行，前旅日左投陳冠宇不僅受邀開球，還以球評身分講評了2局賽事，搭配的主播陳雄威誇說：「其...

富邦U18／率花蓮奪季軍 先發投手陳子昕怕長太高

富邦U18棒球邀請賽季軍戰今天在新莊棒球場舉行，花蓮縣隊以4：1擊敗苗栗縣隊，第三名作收創下最好成績，先發投手陳子昕身材...

日職／「想強調跑壘的價值」 軟銀最速男拒絕球團加薪

以單季50盜奪下生涯首座盜壘王的「軟銀最速男」周東佑京，日前與球團進行談約，軟銀提出年薪由2000萬日圓調薪至4000萬日圓，漲幅達到百分之百，然而周東卻拒絕此提議，讓雙方談判陷僵局。 周東解釋：「

中職／旅長親自招募？ 林哲瑄PO與田澤純一稚嫩合照

日前味全龍證實曾接觸日籍投手田澤純一，總教練葉君璋透露目前談約進度還算樂觀，這位曾效力大聯盟9年的強投有望在中職延續職業生涯，而曾與田澤在紅襪小聯盟球隊當過隊友的富邦悍將外野手林哲瑄，也期待田澤的到來

中職／回家「猿」過程順利 賴鴻誠：不用怕朱育賢了

賴鴻誠穿上樂天桃猿隊48號球衣，還沒想過最想對決的富邦悍將隊打者是誰，倒是想到以後不用碰上對戰挨4轟的朱育賢就鬆口氣，「...

富邦U18／新北藍拚3連霸 冠軍戰上演教練「師徒檔」對決

新北富邦U18棒球邀請賽的地主新北藍隊今天要挑戰賽事3連霸，準備迎接「踢館高手」新竹市隊的挑戰，更是兩隊總教練周宗志、黃...

中職／5隊球團有共識 推立法院副院長蔡其昌接會長

中華職棒聯盟昨天傳出下一任會長人選有譜，可望由現任行政院副院長蔡其昌接手，但他對此表示，職棒會長是榮耀且責任重大，還需與...

諸羅山盃少棒／陳江和甜蜜的負擔 小兒子陳竑愷好表現

諸羅山盃少棒賽今天在嘉義開打，陳江和有「甜蜜的負擔」，2個兒子同時出賽，今天先到場幫小兒子陳竑愷加油，陳竑愷5局完投勝、...

大專棒球聯賽／8強出爐 上屆冠軍開南遭淘汰

大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天結束，台體大以6比1擊敗遠東科大，以預賽排名第一晉級8強；上屆冠軍開南大學以3比9不敵國...

中職／傳接聯盟會長 蔡其昌：跟5球團會面後再決定

中華職棒聯盟會長吳志揚任期即將屆滿，今天傳出5球團在領隊會議上一致推舉立法院副院長蔡其昌擔任下屆職棒會長。蔡晚間受訪說，...

中職／傳蔡其昌接任下屆會長 聯盟卻回不清楚

中職聯盟今天傳出下一任會長人選確定，將由現任行政院副院長蔡其昌接手，成為新任會長，於明年1月16日交接，聯盟對此尚未知悉...

熱門新聞

NBA／媒體爆已簽約勇士 林書豪澄清：還未決定

中職／兒子球隊就是樂天贊助 賴鴻誠：他比我先FA

NBA／杜蘭特找回狀態砍25分 籃網痛擊綠衫軍

NBA／厄文重返波士頓 賽前「神秘儀式」引議論

NBA／快艇季前賽3連敗 泰隆魯：化學效應需要時間

NBA／伍德加盟首戰表現優異 葛登：他有點像AD

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。