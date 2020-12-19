中職／感謝羅德協助「轉大人」 陳冠宇回台朝先發準備

左投陳冠宇決定結束10年的旅日生涯，今年季後揮別日職羅德隊，準備加入中華職棒，目前正朝先發投手方式準備，回顧旅日生涯，他想向羅德隊說聲「謝謝」，不僅在2015年給予自己加盟機會，成為關鍵「轉大人」一年，今年季後也願意續約。

陳冠宇今天到新莊棒球場為富邦U18棒球邀請賽冠軍戰開球，也是確定返台後首次出席活動，談起離開羅德隊的決定，陳冠宇說：「隨著今年疫情的關係，想法很單純，希望給家庭一個安全的生活環境。」

結束旅日10年生涯當然有不捨，陳冠宇思考許久，與經紀公司、家人討論後，認為是當下最好的決定，「既然做決定就不會後悔，把事情做到最完美」。

回想旅日生涯，陳冠宇對2015年加盟羅德印象最深刻，「當下不知道下一步怎麼走，決定參加戰力外測試，羅德給我機會，那一年出賽都以先發為主，包括人生第一次季後賽，對自己自信心、實力、投球想法都有幫助，是『轉大人』的一年。」

「很謝謝羅德給我很棒的舞台，還有很棒的機會。」陳冠宇說：「謝謝羅德願意跟我續約，真的很謝謝，一直走得跌跌撞撞，他們願意給我機會。」

下一步要開始為加入中職準備，陳冠宇目前與陳偉殷、王溢正、宋文華、曾仁和等人一起自主訓練，由於先發、後援準備方式不同，陳冠宇說：「我自己是想以先發做準備，如果之後加入球隊，戰力有考量，我再做調整。」

近年旅外球員回歸中職前，多半會跟球隊一起訓練，陳冠宇表示，個人課表已排到2月，至於做完課表後，接下來要去哪裡訓練，就要再麻煩經紀公司幫忙尋找。