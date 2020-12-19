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富邦U18／張宇辰大賽最終戰 轉學禁賽不後悔

中央社 / 新北19日電
富邦U18棒球賽花蓮縣隊19日拿下季軍，改寫隊史最佳成績，高三張宇辰（圖）打擊率3成48、表現不錯，因轉學關係，這也是張宇辰高中生涯大賽最終戰。 中央社
富邦U18棒球賽花蓮縣隊19日拿下季軍，改寫隊史最佳成績，高三張宇辰（圖）打擊率3成48、表現不錯，因轉學關係，這也是張宇辰高中生涯大賽最終戰。 中央社

富邦U18棒球賽花蓮縣隊拿下季軍改寫隊史最佳成績，高三張宇辰打擊率3成48、表現不錯；因為轉學關係，今天為高中大賽最終戰，總教練余進德看好他：「未來發展性一定好」。

2020年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，花蓮縣隊與苗栗縣隊交手，花蓮縣以4比1拿勝，寫下隊史最佳成績。

花蓮縣中心棒次第4棒張宇辰今年高三，高一時一度被桃園平鎮高中註冊報名高中棒球聯賽鋁棒組賽事，為了求表現機會，張宇辰轉學到花蓮玉里高中，但因跨縣市轉學禁賽規定，畢業前高中聯賽、選拔賽都不能參加。

今天富邦U18季軍戰為張宇辰高中生涯大賽最終戰，他也把握機會表現，前兩打席吞下三振，6局遭觸身球保送，7局敲出二壘打送回分數，總計3打數敲出1支安打，貢獻1分打點、有2得分。

張宇辰賽會總計23打數敲出8支安打，包括2支二壘打、1支三壘打，打擊率3成48，有不錯的成績；余進德表示，張宇辰打擊能力本來就不錯，很開心他在高中最後2個大賽黑豹旗、富邦U18都可以打出好表現，讓外界關注到，應該可以爭取去讀好大學。

余進德表示，張宇辰是三壘手，但因為腰傷勢影響守備，守備部分還可以再調整，打擊方面選球能力好、得點圈打擊掌握度高，有力量、球棒控制能力好，「大學應該會打起來，未來發展性一定好」。

余進德表示，目前不會鼓勵陣中的球員高中畢業就選秀，近年很多旅外球員回台，各隊球員名額都額滿，如果不是頂尖球員、要在二軍蹲，倒不如去讀大學，有機會選進中華隊、打國際賽也見見世面。

張宇辰自評高中各方面進步很多，腰部的傷勢還沒有嚴重到需要開刀、會持續復健，高中最後一個大型盃賽表現還可以，至於畢業後有考慮要去業餘球隊打球、幫忙家裡分擔家計，但也可能會先讀大學，目前還不確定。

棒球 平鎮高中

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