富邦U18／率花蓮奪季軍 先發投手陳子昕怕長太高

富邦U18棒球邀請賽季軍戰今天在新莊棒球場舉行，花蓮縣隊以4：1擊敗苗栗縣隊，第三名作收創下最好成績，先發投手陳子昕身材高大、未來性被看好，但186公分的他卻說：「希望不要再長高。」

陳子昕先發5局，被敲3安，失1分，退場時球隊平手，接手的楊國華3局無失分拿下勝投，洪庭文最後一局關門守成，拿下季軍超越賽前設定的四強目標，總教練余進德說：「比去年進步，算是對支持我們的花蓮縣政府、學校還有贊助商有交代。」

陳子昕坦言，今天面對季軍戰的張力，投起來還是多少有點緊張，5局雖然被敲2安而丟掉1分，不過他認為當下狀況沒有太差，是對手有掌握到。

陳子昕身材條件好，球速最快133公里，明年要以140公里為目標，最大困擾是投球動作來不及適應長高的速度，從國三的173公分，到現在的186公分，兩年長高13公分，也讓他忍不住說：「不想再長高，投球上面有些困擾，出手點還不太習慣。」

富邦U18棒球邀請賽季軍戰，花蓮縣隊以4：1擊敗苗栗縣隊。記者蘇志畬／攝影

花蓮縣隊結束本屆賽事，接下來要往明年木棒聯賽努力，余進德認為投手群在這次賽事表現好，在投手教練黃俊欽的調整下越來越穩。

不過花蓮縣隊都在小比分上贏球，今天3分差已是最大差距，余進德說：「打擊還需要調整，高中棒球還是以投手、守備為主，打擊狀況每天不同。」