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中職／旅長親自招募？ 林哲瑄PO與田澤純一稚嫩合照
日前味全龍證實曾接觸日籍投手田澤純一，總教練葉君璋透露目前談約進度還算樂觀，這位曾效力大聯盟9年的強投有望在中職延續職業生涯，而曾與田澤在紅襪小聯盟球隊當過隊友的富邦悍將外野手林哲瑄，也期待田澤的到來。
林哲瑄在昨晚於臉書貼出與田澤多年前合照，寫下：「懷念以前一起打球的日子 期待明年的比賽 #bostonredsox #田澤純一」
林哲瑄在2007年至2012年效力紅襪體系，田澤則是在2008年加盟，兩人曾在紅襪2A、3A球隊當過隊友，而田澤則是在2012年開始在大聯盟發光發熱，效力紅襪期間貢獻3.58防禦率、4次救援成功，並在2013年與另一日籍強投上原浩治共組牛棚堅強防線，順利幫助紅襪拿下世界大賽冠軍。
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