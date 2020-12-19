日職／「想強調跑壘的價值」 軟銀最速男拒絕球團加薪
以單季50盜奪下生涯首座盜壘王的「軟銀最速男」周東佑京，日前與球團進行談約，軟銀提出年薪由2000萬日圓調薪至4000萬日圓，漲幅達到百分之百，然而周東卻拒絕此提議，讓雙方談判陷僵局。
周東解釋：「雖然本賽季收入有所漲幅，但我仍希望再想一想，我也想強調跑壘的價值，因此我希望與球團再次溝通。」
本季初軟銀打線不振，周東自球季後半開始擔任第一棒，不但幫助軟銀一路爬上洋聯王座，自己也靠著一雙快腿達成50盜拿下盜壘王，更是以連13次盜壘成功刷新日職紀錄，季後也獲得聯盟頒發「特別賞」的殊榮。
周東也說，「球場上全壘打固然重要，但是像我這種選手也貢獻良多，我希望球團也能平等看待以速度見長的選手。」
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言