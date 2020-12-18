大專棒球聯賽／8強出爐 上屆冠軍開南遭淘汰

大專棒球聯賽（公開一級）預賽今天結束，台體大以6比1擊敗遠東科大，以預賽排名第一晉級8強；上屆冠軍開南大學以3比9不敵國立體大、排名第10、無緣晉級。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽最後一日賽程，台灣體大今天與遠東科大交手，兩隊前5局都沒有拿下分數，遠東科大6局先拿1分，台體大6局下追分，靠著林家鋐適時安打送回追平分，再靠著葉子然二壘打、一棒送回2分超前。

台體大7局下再起攻勢，靠著單局3安、對手一次守備失誤，再添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

上屆大專聯賽冠軍開南大學今天與國立體大交手，國立體大首局靠著保送、林志光三壘打先馳得點，再靠著保送、接連安打添分，取得3比0領先。

開南大學3局追回2分，國立體大4局下再靠著觸身球保送、接連安打、盜壘、暴投，再添3分、拉開領先差距，開南大學5局靠著吳允中三壘打再拿1分，但攻勢沒有延續，國立體大5局拿2分，6局再添1分，順利拿下比賽勝利。

今天預賽結束，台灣體大、文化大學、國立體大戰績皆為12勝3敗，積分相同比較對戰關係後，台灣體大排名第一、文化大學排名第2、國立體大排名第3；南華大學、北市大隊戰績同為11勝4敗，比較對戰關係後南華排名第4、北市大排名第5。

6到8名依序為台東大學（9勝6敗）、輔仁大學（8勝7敗）、美和科大（7勝8敗），前8名球隊晉級複賽，複賽預計明年農曆年後開打。

嘉義大學戰績7勝8敗，但預賽不敵美和科大、排名第9名，開南大學預賽戰績6勝9敗、排名第10，無緣晉級複賽；11至16名依序為遠東科大、高苑科大、大同學院、崑山科大、中信學院、義守大學，中信學院和義守大學下學年度降級打公開二級比賽。