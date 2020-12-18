諸羅山盃少棒賽／陳江和甜蜜的負擔 小兒子陳竑愷好表現

中央社 / 台北18日電

諸羅山盃少棒賽今天在嘉義開打，陳江和有「甜蜜的負擔」，2個兒子同時出賽，今天先到場幫小兒子陳竑愷加油，陳竑愷5局完投勝、單場2安，率台南安慶以8比0擊敗高雄屏山。

中信兄弟隊教練陳江和休季期間當起兒子們的應援團，今天2個兒子分別代表台南安慶國小在諸羅山盃高、低年級組賽事出賽，兩隊比賽在不同場地同時舉行，陳江和只能「選邊站」，今天到場替小兒子加油，透過家長直播關注大兒子比賽，他笑說：「不會偏心、明天再去看大兒子」。

小兒子陳竑愷目前就讀安慶3年級，從大班就跟著球隊「玩棒球」，從小學1年級開始、連3年諸羅山盃沒有缺席，安慶總教練陳力維指出，陳竑愷的表現比以前好很多，觀念上也一年比一年好。

陳竑愷今天先發投5局被敲3支安打，投出7次三振、沒有失分，好投壓制對手打線，打擊方面扛3棒3打數敲出2支安打，包括1支二壘打；陳竑愷對自己表現並不滿意，「打擊不好，應該每次打擊都要上壘，投球就還好」。

陳竑愷今天出賽，爸爸、媽媽和爺爺、奶奶都到場支持，陳江和表示，現在是休季期，每天來回台南、嘉義看兒子比賽，「平常壓力大，但看他們玩球很開心」，有時也會應安慶教練之邀到學校指導小球員。

陳竑愷表示，看到爸爸到場看球會緊張，不乖的時候，或者投打表現不好，爸爸會罵人。安慶今年參與低年級組賽事的球員，大多都已在球隊練了超過1年，陳力維提到，他們基本觀念都有，這次諸羅山盃把目標放在8強，「如果表現能正常，看可不可以拚冠軍。」

陳江和 諸羅山盃

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