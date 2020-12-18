中職／傳蔡其昌接任下屆會長 聯盟卻回不清楚

中職聯盟今天傳出下一任會長人選確定，將由現任行政院副院長蔡其昌接手，成為新任會長，於明年1月16日交接，聯盟對此尚未知悉，秘書長馮勝賢表示，「對這件事情不清楚。」

吳志揚已任兩屆聯盟會長，即將屆滿卸任，今天傳出5球團共同推舉蔡其昌，他也在受訪時表態，會長是榮譽也是承擔，需要統領聯盟、協調5球團，也要服務廣大的球迷，是否接下這項職務，他必須與聯盟及各球團見面後，以及是否有能力達成任務，通盤考量後再正式回應。

對於蔡其昌有望接任下屆中職會長，聯盟尚未作出正式回應，馮勝賢因公益活動人在台東，他也僅表示，對這件事不清楚。

中職歷任會長多採推舉共識制，各隊都會先協調找出有共識的人選，再邀請準會長入會，中職史上共有10位會長（含代理），首任會長為唐盼盼，第2與3任陳重光、第4任黃大洲、第5任陳河東、第6與7任趙守博、第8任黃鎮台、第9與10任吳志揚，楊天發、洪瑞河、林蒼生則曾代理過會長職務。